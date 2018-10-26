Судью «Х-фактор»-9 Олега Винника удивили неожиданным подарком

Судью «Х-фактор»-9 Олега Винника поклонники из Бердянска после концерта порадовали неожиданным подарком. Подробности читайте далее.

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Олег Винник путешествует по Украине в рамках концертного тура «Ты в курсе». Артист уже дал ряд концертов в восточных и южных регионах страны — Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Запорожье. Но поклонники из Бердянска удивили певца неожиданным подарком — настоящим мужским букетом из сушеной рыбы к пиву!

Певец поделился фото роскошного презента на личной страничке в Instagram.

Поклонники оценили фото, оставив комментарии к публикации:

«Круто, будет чем вам заняться в Германии в перерывах между концертами», «Очень оригинальный и колоритный букет», «Настоящему мужчине — мужские букеты».

Напомним, в рамках тура «Ты в курсе» Олег Винник даст два концерта, 7 и 9 ноября, в столичном Дворце спорта. Шоу на киевской сцене будет абсолютно уникальным и не похожим на все предыдущие выступления певца. Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуализация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера.

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