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Телеканал СТБ / Под силу ли героям «Цієї миті рік потому» преодолеть болезни и найти семью?

Под силу ли героям «Цієї миті рік потому» преодолеть болезни и найти семью?

Телеканал СТБ

Все участники проекта «Цієї миті рік потому»-2018 на год себе ставят уникальные цели. И в 9 выпуске «Цієї миті рік потому» украинцы сделают все возможное, чтобы воплотить свои мечты в реальность и изменить свою жизнь до неузнаваемости.

Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:

  • Мать троих детей осмелится стать танцовщицей на пилоне. Сможет ли героиня 9 выпуска одержать чемпионство по рole dance?
  • Юля влюблена по уши в мужчину, с которым провела лишь 12 часов в дороге и забеременела. Парень пропал, а любовь — осталась. Найдет ли девушка своего возлюбленного?
  • Супруги уже три года хотят родить ребенка, но помеха этому — вес. Под силу ли девушке сбросить 50 кг, а парню набрать 15 кг, чтобы почувствовать себя родителями?
  • Ульяна страдает от тяжелой четвертой формы сколиоза и аномалии развития позвоночника. Рискнет ли она лечь под нож ради своей мечты — ходить, как здоровый человек?
  • Из-за большого живота Юля превратилась почти в инвалида, но причину своей болезни она так и не знает. Сможет ли женщина в «Цієї миті рік потому» вылечиться?
  • Под силу ли девушке найти отца, которого она потеряла пять лет назад?
  • Найти богатого мужчину, чтобы почувствовать себя королевой мира… Удастся ли Лене в 38 лет осуществить свою мечту?

Video: Под силу ли героям «Цієї миті рік потому» преодолеть болезни и найти семью?

В Цієї миті рік потому 1 сезон 9 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 9 осуществят мечты

Video: Под силу ли героям «Цієї миті рік потому» преодолеть болезни и найти семью?

В Цієї миті рік потому 1 сезон 9 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 9 осуществят мечты

Уже сегодня, 26.10.2018, в 9 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как изменилась жизнь людей!

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