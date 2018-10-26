Все участники проекта «Цієї миті рік потому»-2018 на год себе ставят уникальные цели. И в 9 выпуске «Цієї миті рік потому» украинцы сделают все возможное, чтобы воплотить свои мечты в реальность и изменить свою жизнь до неузнаваемости.

Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:

Мать троих детей осмелится стать танцовщицей на пилоне. Сможет ли героиня 9 выпуска одержать чемпионство по рole dance?

Юля влюблена по уши в мужчину, с которым провела лишь 12 часов в дороге и забеременела. Парень пропал, а любовь — осталась. Найдет ли девушка своего возлюбленного?

Супруги уже три года хотят родить ребенка, но помеха этому — вес. Под силу ли девушке сбросить 50 кг, а парню набрать 15 кг, чтобы почувствовать себя родителями?

Ульяна страдает от тяжелой четвертой формы сколиоза и аномалии развития позвоночника. Рискнет ли она лечь под нож ради своей мечты — ходить, как здоровый человек?

Из-за большого живота Юля превратилась почти в инвалида, но причину своей болезни она так и не знает. Сможет ли женщина в «Цієї миті рік потому» вылечиться?

Под силу ли девушке найти отца, которого она потеряла пять лет назад?

Найти богатого мужчину, чтобы почувствовать себя королевой мира… Удастся ли Лене в 38 лет осуществить свою мечту?

Video: Под силу ли героям «Цієї миті рік потому» преодолеть болезни и найти семью? В Цієї миті рік потому 1 сезон 9 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 9 осуществят мечты

Video: Под силу ли героям «Цієї миті рік потому» преодолеть болезни и найти семью? В Цієї миті рік потому 1 сезон 9 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 9 осуществят мечты

Уже сегодня, 26.10.2018, в 9 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как изменилась жизнь людей!

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