Лучшие продукты от депрессии

Бороться с сезонной хандрой, апатией, вялостью и понижением тонуса нам помогают продукты, богатые полезными веществами. Фитнес-тренер «Все буде добре» Анна Гуарана предлагает подборку здоровых продуктов.



Конечно, невозможно вернуть себе хорошее расположение духа одной только едой. Мы и не говорим о том, чтобы «заедать» серьезные психологические проблемы. Однако когда снижение настроения вызвано только процессом перехода организма «на зимнее время» с его недостатком солнечного света, тепла и витаминов, правильная диета сослужит нам хорошую службу, снабжая нас нужным «топливом» и облегчая этот переход.

1. Цитрусовые

Свежие овощи и фрукты вообще хорошо компенсируют недостаток витаминов А и С в организме. Особенно хорошо справляются с этой задачей морковка, помидоры, тыква, яблоки и, конечно, апельсины и мандарины. Витамин С, в изобилии содержащийся в цитрусах, избавит от нервозности и подавленности.

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2. Бананы

Они содержат триптофан – незаменимую аминокислоту, необходимую для выработки «гормона радости» (серотонина). При недостатке этого вещества наблюдается повышенная раздражительность, нарушения сна, снижение памяти. Он не вырабатывается нашим организмом самостоятельно, поэтому его необходимо «подкармливать». Синтезу триптофана способствуют витамины группы В, витамин С, магний и цинк, так что в дополнение к банановой антидепрессивной диете необходимо включать в рацион продукты, содержащие эти вещества (бобовые, рис, яйца, злаки, фрукты).

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3. Орехи

Кстати о магнии. Этот элемент помогает справиться с беспокойством, снять раздражительность, повысить устойчивость организма к стрессовым факторам. Это важнейшее минеральное вещество, с помощью которого он борется со стрессом. И орехи – один из лучших источников магния наряду с бобовыми, брокколи, шпинатом, гречкой и другими крупами. Добавляйте в сладкую натуральную кашу на завтрак немного орехов – и организм скажет тебе «спасибо»!

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4. Жирные сорта рыбы

Не реже 2 раз в неделю ешьте тунец, семгу, сардины или скумбрию. Они богаты жирными кислотами омега-3, которые необходимы для преодоления депрессивных состояний. Не случайно в странах, где жители постоянно употребляют в пищу много рыбы, уровень самоубийств на почве депрессии гораздо ниже, чем в традиционно «мясных» регионах. В рыбе, кстати, содержатся и упомянутый выше триптофан, и витамин D, который сейчас «недодает» нам скудное солнышко.

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5. Шоколад

Один из самых популярных вкусных антидепрессантов, которым многие балуют себя инстинктивно, даже не задумываясь о том, что он там полезного для настроения содержит. Ведь опытным путем установлено: полакомилась кусочком шоколадки – и на душе как-то сразу веселее стало! Возможно, дело тут в фирменном «букете»: и триптофан, и кофеин, еще и теобромин, и глюкоза – все это бодрит, помогает включить активность.

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Совет. Помните, что депрессия в смысле небольшого снижения настроения и депрессия в медицинском значении – две большие разницы. Если серьезное снижение работоспособности и памяти, нарушения сна и негативные мысли уже длительное время мешают полноценно жить – конечно, это состояние не снимается шоколадками. Необходима консультация хорошего специалиста. Но полезная диета, которая поможет организму мобилизоваться, – один из моментов, на которые укажет вам и специалист!

Кроме того, для бодрости и хорошего настроения Анна Гуарана предлагает комплекс упражнений, который вернет тонус грудным мышцам, а вы обретёте прежние формы!

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