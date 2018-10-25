Осень вовсю набирает обороты: украинцы уже успели прочувствовать ее холодное дыхание, согреваясь горячим глинтвейном. И многих интересует вопрос, ждать ли в ноябре дополнительных выходных. Сколько выходных дней будет в ноябре 2018 года и какие праздники будем отмечать, читайте в материале.

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Когда выходные в ноябре 2018

Ноябрь не балует украинцев дополнительными выходными. Поэтому в ноябре будет всего 8 выходных дней, а именно – субботы и воскресенья. Вместе с этим мы получаем 22 рабочих дня в месяце. И хотя государственных праздников не будет, в ноябре украинцы отмечают важные дни, о которых стоит помнить.

Праздники в ноябре 2018

9 ноября – День украинской письменности и языка

17 ноября – День студента

21 ноября – День достоинства и свободы в честь Оранжевой Революции и Революции Достоинств.

А также 24 ноября украинцы почтят память жертв голодоморов.

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Звезды телеканала СТБ поделились своими планами на выходные дни ноября

Участница «Холостяк»-8 Анетти Жернова поделилась своими планами:



«Выходные я планирую провести в Киеве. Их будет очень мало, ведь сейчас я работаю над созданием своего проекта».

А вот участница «Холостяк»-1 Яна Соломко от выходных не отказывается:

«Каждые свои выходные и праздники я провожу в загородном отельно-ресторанном комплексе. Люблю природу, поплавать в бассейне и покататься на лошадях».

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Удивительно, но тренер «Зважені та щасливі» Вячеслав Узелков не любит праздники, потому что они сбивают график тренировок:

«Праздники выбивают из колеи. В эти дни я не могу ни заниматься сам, ни тренировать людей. И если зал на выходных будет закрыт, то, скорее всего, поеду за грибами со своим сыном. Когда-то меня научил собирать грибы мой тесть, а сейчас я пытаюсь научить этому своего Роберта».

А вот ведущий проекта «Один за всіх»-12 Михаил Присяжнюк отдых любит, но признается, что возможностей отдохнуть у него мало:



«Если я не буду в командировке и не буду занят другими делами, то, безусловно, я буду проводить выходные с семьей. Любое свободное время я провожу с семьей. Но жаль, что выходных у меня обычно нет. На выходных и праздниках чаще всего мы с семьей отдыхаем по-разному, но в последнее время выбираем активный отдых. Мы очень любим отдыхать в парке: дети — на великах и гироскутерах. Но бывают дни, когда очень хочется отдохнуть дома. Тогда мы смотрим фильмы, играем в приставку, настольные игры и просто спим».

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