9 выпуск «Зважені та щасливі»-8 – это экватор самого весомого шоу страны. Родители и дети преодолели половину пути к своей мечте. Десятки испытаний и психологических тестов прошли семьи, чтобы остаться в лагере похудения. И чего ждать «зваженим» на девятой неделе – узнайте уже сегодня в 22:00.
9 выпуск «Зважені та щасливі»-8 покажет:
- Почему история одной из пар завершится на полпути к мечте?
- Сколько команд наденут черные футболки на девятой неделе?
- Как участники будут преодолевать земное притяжение и учиться летать?
- Какие самые экзотические средства похудения в истории проекта выберут семьи, чтобы показать достойный результат на весах?
- В чем причина третьего возвращения супругов Марнаузов?
- И какая пара восьмого сезона «Зважені та щасливі» вернется на проект, чтобы отомстить конкурентам?
Это вы увидите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!