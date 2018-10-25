9 выпуск «Зважені та щасливі»-8 – это экватор самого весомого шоу страны. Родители и дети преодолели половину пути к своей мечте. Десятки испытаний и психологических тестов прошли семьи, чтобы остаться в лагере похудения. И чего ждать «зваженим» на девятой неделе – узнайте уже сегодня в 22:00.





9 выпуск «Зважені та щасливі»-8 покажет:

Почему история одной из пар завершится на полпути к мечте?

Сколько команд наденут черные футболки на девятой неделе?

Как участники будут преодолевать земное притяжение и учиться летать?

Какие самые экзотические средства похудения в истории проекта выберут семьи, чтобы показать достойный результат на весах?

В чем причина третьего возвращения супругов Марнаузов?

И какая пара восьмого сезона «Зважені та щасливі» вернется на проект, чтобы отомстить конкурентам?

Это вы увидите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: Кто из участников вернется в 9 выпуске на «Зважені та щасливі»-8? (Голосование) 9 выпуск зважені та щасливі 8 сезон - экватор самого весомого шоу страны. Кто из зважених вернется в лагерь похудения на девятой неделе зважені та щасливі 2018

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