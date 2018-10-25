Четко очерченные брови остались в прошлом, а на смену им пришла естественная небрежность. Какие еще брови модные в 2018 году? Читайте в нашем материале все о трендах в оформлении бровей и берите на заметку лайфхаки от визажиста СТБ Елены Мельник.

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Естественные брови

Не стремитесь сделать свои брови идеальными в 2018 году. По словам Елены Мельник, на пике популярности – натуральные и слегка небрежные. Крайностей лучше избегать: брови не должны быть слишком тонкими, но и не должны чрезмерно выделяться за счет ширины и густоты. Лучше найти баланс.

«Чтобы не заморачиваться каждое утро, прорисовывая брови карандашом или тенями, я бы рекомендовала регулярно окрашивать их в тон волос. Это очень важно: у блондинок брови должны быть светлыми, у рыжих – с рыжинкой и т. д. Чтобы покрасить брови, посещать салон необязательно – специальная краска или хна продаются в любом магазине косметики», – советует звездный визажист СТБ.

Асимметричные

Не стоит воспринимать эту тенденцию буквально и намеренно добиваться асимметрии. Смысл в том, что если ваши брови не совершенны и немного отличаются друг от друга – не стоит об этом волноваться. Если же волоски при этом непослушные, есть смысл их уложить. Елена Мельник поделилась своим лайфхаком:

«Я использую для укладки обычную щеточку (это может быть даже чистая щетка от туши) и лак для волос. Небольшое количество средства нужно распылить на щеточку и провести по бровям, придавая нужную форму. Эффект сохраняется в течение всего дня!».

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Мелирование

Альтернативой полному окрашиванию бровей станет мелирование. Так, окрашиваются только некоторые волоски, что делает их более естественными и объемными.

Без бровей

На модных показах возродился еще один тренд – лицо без бровей. Добиться такого эффекта можно с помощью обесцвечивания волосков или же кардинальным методом: полностью удалить брови.

Тенденции бровей из Instagram

Да, на такие эксперименты решится не каждая девушка, но они могут вдохновить на создание новых образов. Мы сделали для вас подборку самых экстравагантных идей по дизайну бровей, “взорвавших” Instagram.

Перья

Одно из самых смелых решений – брови в форме пера. Модный эксперимент финской визажистки Стеллы Сиронен обрел небывалую популярность на просторах Instagram. Она разделила брови на пробор и зафиксировала их гелем по бокам.

Коса

В этом случае брови выглядят так, будто их заплели в косички. Но самом деле это просто оптическая иллюзия. Такой эффект достигается с помощью карандаша и моделирующего геля для бровей. Идея принадлежит Эросу Гомесу, блогеру-визажисту из США.

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Волна

Это еще одна тенденция, которую стремятся повторить художники-визажисты и бьюти-блогеры. Визажист Джессика Бродерсен стала основоположником этого тренда, сделав волнистым только край брови. Но ее последователи воплотили идею иначе: в волну превратилась вся бровь.

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