По будням в 19:00 на телеканале СТБ зрители продолжают следить за приключениями любимых героев комедийного сериала «Коли ми вдома», которые в этом году перешли на украинский язык. Актеры остаются неизменными уже пять лет: Станислав Боклан, Татьяна Шелига, Кирилл Бин, Екатерина Кистень, Константин Войтенко, Алена Алымова, Андрей Пономаренко, Ирина Андреева, Татьяна Зиновенко, Алексей Тритенко, Екатерина Колесник.

В конце пятого сезона, под Новый год, зрителей ждет беспрецедентное событие на украинском телевидении – они смогут повлиять на финал, который состоится 28 декабря. Впервые зрителям предоставят возможность проголосовать за ту развязку, которая придётся им по душе. Голосовать можно будет бесплатно в приложении Teleportal.

«Зрители любят телеканал СТБ за невероятные ощущения, которые можно описать как «Вау!». 10 лет назад мы впервые показали шоу «Танцюють всі!», которое стало захватывающим дух событием. Потом «Україна має талант», «Х-фактор», «Зважені та щасливі», «МастерШеф» и многие другие. Весной на СТБ состоится премьера костюмированного сериала «Крепостная», которая также взбудоражит украинское телевидение. Но мы и в этом году, под Новый год, хотим удивить зрителей СТБ и снова подарить им ощущение «Вау!». Такого события в сериальном мире Украины ещё не было. Мы делаем всё для того, чтобы зрители канала СТБ всё чаще и чаще убеждались в том, что «Можливо все!» – комментирует креативный продюсер сериала «Коли ми вдома» Дмитрий Кицай.

Создатели пока не раскрывают интригу, перед каким выбором окажутся зрители и главные герои, но приоткроем тайну: это будет касаться личной жизни одного из персонажей сериала.

«Мы уже сняли две версии финала. Женщины в нашей стране, к сожалению, часто оказываются в подобной ситуации, так что история будет близка многим. Это не выбор между абсолютным добром и злом, но выбор, который должны будут сделать наши зрители, весьма нелегкий», – комментирует Дмитрий.

Следите за жизнью главных героев сериала «Коли ми вдома» по будням в 19:00 на СТБ, чтобы под Новый год сделать правильный выбор.

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