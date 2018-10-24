4 ноября врач и ведущая Людмила Шупенюк будет снимать сюжет на Арт-заводе «Платформа» в рамках социального проекта «Я соромлюсь свого тіла». Подробности — в материале!

Людмила Шупенюк — известный акушер-гинеколог высшей категории и врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Она рассказывает о важности врачебного дела и доказывает, что по обе стороны экрана нет ничего невозможного.

4 ноября в Киеве, а именно на Арт-заводе «Платформа», в течение целого дня ведущая будет снимать сюжет в рамках проекта «Я соромлюсь свого тіла». Людмила Шупенюк поделится своим опытом работы во врачебном деле.

Присоединиться к съемке могут все желающие 4 ноября на Арт-заводе «Платформа». Обещаем, будет интересно и вкусно!

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