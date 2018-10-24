В 18 выпуске «МастерШеф»-2018 участники презентовали свои первые рестораны. Они пытались удивить строгих судей, но получилось это не у всех. Кто покинул «МастерШеф»-8 и навсегда попрощался с мечтой, читайте в материале.

В 18 выпуске «МастерШеф»-8 покинуло сразу двое участников: Настя Вовк и Влад Кирякулов.

Владислав не сумел заработать деньги для ресторана на первом этапе конкурса. Ябедничать на коллег он не хотел, а потому не заработал ни копейки. После этого конкурса Влад и получил черный фартук. В лесу участник тоже не привык бороться за выживание. Наверное, поэтому его блюдо вообще не впечатлило судей и они попрощались с Владом.

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Настя получила свой черный фартук за то, что команда Красных под ее руководством проиграла. Участники решили, что она не все продумала и контролировала мало процессов, сняв с себя ответственность. На битве черных Настя приготовила десерт, в котором жюри нашли немало ошибок, включая нарезку и декор.

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