Во время новогодних праздников в Киеве пройдут показы нового шоу мирового уровня для всей семьи «Winterra. Легенда казкового краю» от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского. Над его созданием работает компания StarLight Entertainment, известная своими популярными шоу «Вартові Мрій» и «Дім таємничих пригод».

Новая история расскажет о захватывающих приключениях мальчика, который в канун Нового года пытается спасти своего младшего брата, попавшего в сказочное ледяное королевство Winterra. Премьера семейного шоу состоится 14 декабря традиционно на ВДНГ. Представления будут проходить по будням и выходным на протяжении всех рождественских праздников.

«В Украине никто не делал подобных шоу, – уверяет Константин Томильченко. – И это мотивирует нашу команду каждый год создавать перфоманс еще на уровень выше, придумывать интересные постановки и спецэффекты, более сложную графику, эффектные костюмы и декорации. Мы начинаем продумывать новую историю с того момента, как закончили показывать наш предыдущий спектакль, чтобы каждый год шоу от StarLight Entertainment было неповторимым и вызывало еще больше эмоций».

Новое шоу вобрало в себя лучший опыт организаторов и создателей премьеры этой зимы. «Winterra. Легенда казкового краю» сохранила доброту и волшебность шоу «Вартові Мрій», приумножила зрелищность и спецэффекты мультижанрового шоу «Дім таємничих пригод», гармонично впитала в себя опыт постановки шоу Cirque du Soleil, где Константин Томильченко работал режиссером-хореографом. Также зимнее шоу дополнили технологические визуальные спецэффекты, которые впечатлили судей телешоу America’s Got Talent во время просмотра номеров, созданных Александром Братковским и Константином Томильченко. Грандиозная премьера этой зимы однозначно выведет развитие направления «шоу» в Украине на новый уровень и покажет продукт, превосходящий ожидания даже самых требовательных зрителей.

Новогодняя история создана, чтобы стереть грани между реальностью и фантазией и подарить маленьким зрителям веру в добро, а взрослых вернуть в беззаботное детство. По легенде, когда-то Winterra была чудесным гостеприимным краем. Но люди стали более скептичными, перестали со временем верить в чудеса и мир Winterra преобразился: стал холодным и безмолвным. Вход в него охраняется лютым морозом и закрыт для посторонних глаз. Попасть в сказочный мир может лишь тот, кто сохранил в глубине души веру в чудо. Этой зимой главный герой шоу проведет всех гостей в зале в волшебное королевство Winterra, и они вместе окажутся в самом эпицентре сказочных событий.

«Намного легче поверить в чудо, когда ты увидел его вживую. Думаю, что каждый зритель, который попадет на шоу в этом году, точно не упустит атмосферу праздника и почувствует новогоднее настроение, – убежден режиссер-постановщик Александр Братковский. – Мы делаем шоу для всей семьи, поэтому используем высокотехнологичные приемы, чтобы удивить каждого взрослого гостя и заставить его на миг усомнится в том, что он находится в реальном мире. Мы хотим, чтобы после шоу родители и дети снова удивлялись миру вокруг и делились своими теплыми чувствами с окружающими».

Для участия в шоу были приглашены профессиональные танцоры, акробаты, вокалисты, среди которых артисты всемирно известного Cirque du Soleil, а также участники украинских талант-шоу.

Автором музыкальных композиций и главного саундтрека выступил украинский музыкант Юрий-Юркеш Юрченко. Музыкальные аранжировки к шоу принадлежат композитору и музыкальному продюсеру Николаю Сосину.

Грандиозная премьера «Winterra. Легенда казкового краю» состоится 14 декабря в Концерт-Холле ВДНГ (пр-т Академика Глушкова, 1, Павильон №7). Стоимость билетов варьируется от 209 до 2499 грн.

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