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Телеканал СТБ / Макияж осень 2018: модные тренды

Макияж осень 2018: модные тренды

Телеканал СТБ

Модные новинки и тренды с каждым сезоном удивляют все больше и больше. Также это касается и бьюти-тенденций. Мы уже рассказали, какие стрижки станут популярны осенью 2018. Что будет актуальным в осеннем макияже 2018? Узнайте в нашем материале!

1. Макияж «Smoky eyes»

Темные, винные, черные, фиолетовые, серые тона в макияже создадут яркий и стильный образ. Для того, чтобы это выглядело именно так, стоит поэкспериментировать с оттенками и расставлением акцентов. Жидкие темные тени будут не только частью модных показов, но и элементом повседневной жизни.

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макияж осень 2018

2. Естественный макияж

Актуальной в этом сезоне остается и естественность. Макияж в стиле нюд подчеркнет молодость и свежесть вашего лица. Максимально натуральный макияж, прозрачный блеск или помада на губах, аккуратные брови и легкий румянецвсе это поможет создать правильный нюд-образ.

макияж осень 2018

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3. Акцент на бровях

Важным штрихом стильного внешнего вида становятся брови. Утяжеленные, четкие и темные линии уходят на второй план. Отдавай предпочтение натуральным цветам и формам. Само собой, брови должны быть ухожены.

макияж осень 2018

4. Сияние на глазах

Не только натуральность в тренде осенних бьюти-образов, но и шик с блеском! Хайлайтеры, иллюминайзеры, глиттеры, шиммерывсе они применимы. Как стоит воспользоваться этой деталью в макияжевыбирать только вам. Можно покрыть все веко блестками, расставить акценты у уголков глаз или добавить мерцания под бровями.

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осенний макияж 2018

5. Стрелки

Стрелки, стрелки и еще раз стрелки! Графические, цветные, двойные, матовые, блестящиеправильный выбор дополнит любой макияж, сделав его максимально стильным. Эта техника в макияже популярна не первый год. Осенью вы можете смело дополнить полюбившийся образ жидкими тенями и мерцанием.

макияж осень 2018

макияж осенний 2018

6. Яркие губы

Один из трендов сезонаклассическая красная помада. Дополнив ее мерцанием, матовостью или техникой омбре, вы будете выглядеть еще эффектней!

макияж осенний 2018

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макияж осень 2018

Также актуальными остаются золотистые и кофейные оттенки в макияже. 

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макияж осень 2018

Смело примеряйте на себя разные образы, дополняйте любимые техники нанесения макияжа модными бьюти-находками этого сезона. Вы непременно будете неотразимы! 

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