В 8 выпуске «Один за всіх»-12 продолжают спасать тех, кто потерял надежду на помощь. Новая история тронет всю студию и ведущего Михаила Присяжнюка. Онкобольной Саша ищет свою биологическую мать, чтобы спросить, почему она бросила его. Команда «Один за всіх» будет делать все возможное, чтобы найти родных ребенка.
В восьмом выпуске «Один за всіх»-12 вы узнаете:
- Есть ли возможность спасти онкобольного Сашу?
- Ради чего приемные родители и Саша ищут биологическую мать мальчика?
- Удастся ли команде «Один за всіх» найти родственников ребенка?
- Чье появление тронет всю студию?
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