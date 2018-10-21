В 8 выпуске «Один за всіх»-12 продолжают спасать тех, кто потерял надежду на помощь. Новая история тронет всю студию и ведущего Михаила Присяжнюка. Онкобольной Саша ищет свою биологическую мать, чтобы спросить, почему она бросила его. Команда «Один за всіх» будет делать все возможное, чтобы найти родных ребенка.

В восьмом выпуске «Один за всіх»-12 вы узнаете:

Есть ли возможность спасти онкобольного Сашу?

Ради чего приемные родители и Саша ищут биологическую мать мальчика?

Удастся ли команде «Один за всіх» найти родственников ребенка?

Чье появление тронет всю студию?

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Video: В 8 выпуске команда «Один за всіх»-12 будет искать родных онкобольного Саши 8 выпуск Один за всіх 12 расскажет историю про онкобольного Сашу, который ищет родных. Найдут ли родных в восьмом выпуске Один за всіх 2018?

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