Сегодня, 20 октября 2018 года, – Международный день повара. Эти люди делают нашу жизнь вкуснее и сытнее, поэтому пропустить этот праздник мы не можем. А потому мы попросили участников «МастерШеф»-8 Максима Пустовита и Анастасию Вовк рассказать о своих традициях празднования Дня повара. Желаете узнать больше об этом вкусном торжестве? Тогда читайте наш материал!

Интересные факты о празднике

Все знают, что обязательный элемент поварской одежды – колпак. Но когда и где появилась эта интересная задумка? В ХVII веке английский король обнаружил в тарелке с супом муху! Разгневавшись, монарх решил контролировать всех поваров с помощью специального человека, который должен был следить за порядком на кухне. Тот человек и придумал правило ношения колпаков.

Факты упорно подтверждают, что самые успешные кулинары – это мужчины, а не женщины. Возможно, причина этого кроется в том, что вкусовая чувствительность у мужчин выше, чем у представительниц прекрасного пола.

Лучшая традиця Дня повара – установление рекордов для книги рекордов Гиннесса: самая большая пицца, хот-дог, мороженое. Повара весьма изобретательны на этот счет, а перспектива запечатлеть свое имя в истории кулинарии подстрекает еще больше!

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Вот, что думают о дне повара участники кулинарного шоу «МастерШеф»-8.

Максим Пустовит:

«Конечно же, я тоже отмечаю день повара! Я универсальный человек и занимаюсь очень разной деятельностью и, соответственно, могу себя отнести к людям, которые занимаются развитием кулинарного искусства, потому что люблю готовить, стараюсь внести что-то новое и интересное, а самое главное – работаю сейчас именно в этой сфере! Я считаю, что это одна из самых важных профессий в мире, так как именно благодаря развитию кулинарии мы умеем радовать себя и близких вкусной и качественной едой, что имеет немаловажную роль в жизни.

Прогресс не стоит на месте, и в этом году я узнал очень интересный факт. Все знают, что в 21-м веке многие профессии начинают осваивать машины. В японском ресторане в городе Нагоя работает повар Fua-Men, и он не человек, а робот. Ему позволяют не только мыть посуду и резать овощи, но и заниматься приготовлением комплексных обедов. За смену он способен приготовить обед на 80 персон.

Как по мне, это неправильно. Потому что еду нужно чувствовать, отдавать тепло рук, заряжать положительными эмоциями и не упрощать себе задачу с помощью запрограммированных машин, которые делают все на автомате. Благодаря тому, что мы чувствуем пищу, можем её дополнять и улучшать вкусовые качества, придавать необычный вид. Мне кажется, что люди сильно разленились и хотят всё больше и больше упростить себе жизнь! Так не должно быть, потому что искусственный разум не сможет дальше развивать мир, и тогда мы остановимся, и начнется просто регресс. Именно благодаря тому, что мы делаем одну и ту же работу, в нашей голове возникают гениальные идеи, которые способны улучшить качество еды и сделать кулинарный мир интересней».

Анастасия Вовк:

«Поварское искусство передалось мне от папы, а папе – от его бабушки, моей прабабушки. Она была шеф-поваром ресторана. Папа часто делился со мной своими детскими воспоминаниями о том, как ему нравилось приходить к своей бабушке в гости, в доме у нее всегда пахло пирожками. Он многому научился у своей бабушки. А те рецепты и секреты приготовления блюд, которые достались ему по наследству от бабушки, он передал мне. И я счастлива, что выбрала профессию, которая приносит удовольствие мне и доставляет удовольствие людям – профессию кондитера.

В те годы, когда жила моя прабабушка, отмечался праздник День работников пищевой промышленности, в третье воскресенье октября. И в моей семье отмечать этот день было традицией. Всегда в этот день пекли вкуснейшие булочки с яблоком или яблочный пирог.

С детства я мечтала быть причастной к этому миру аромата и вкуса. И моя мечта сбылась! И традиции праздновать Международный день повара в моей семье придерживаются. В этот день я балую своих близких новым оригинальным десертом. Какой будет в этом году – секрет».

Желаем всем вкусно и приятно отметить Международный день повара!

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