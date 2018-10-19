Герои мотивационного проекта «Цієї миті рік потому»-2018 на год себе ставят, казалось бы, недостижимые цели. И в 8 выпуске «Цієї миті рік потому» украинцы сделают все возможное, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

Смотрите в пятницу в 20:00 на телеканале СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:

Победительница «МастерШеф»-2 Лиза Глинская пришла в студию «Цієї миті рік потому», чтобы найти свою любовь. Встретит ли она мужчину мечты?

Вес Александры Пивень составляет 100 кг. Удастся ли ей сбросить 30 кг и стать худышкой?

11-летняя героиня 8 выпуска мечтает стать призером Всеукраинского чемпионата по брейк-дансу. Под силу ли Марине не только победить девочек по танцам, но и утереть нос мальчишкам?

Иван Галушка, спасая собрата, получил пулю в голову. Сможет ли герой АТО выйти из комы?

Ведущая Даша Трегубова услышит историю Алины, которая до смерти боится собак. Что же сделает героиня, чтобы побороть свою фобию?

Катерина Жицкая как-то встретила нищую на улице и стала ее опекать. Удастся ли участнице «Цієї миті рік потому» удочерить дочь попрошайки?

Супруги Оксана и Валерий на протяжении десяти лет не могут стать родителями. Отважится ли мужчина лечь под нож, чтобы почувствовать себя отцом?

Уже сегодня, 19.10.2018, в 8 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как изменилась жизнь украинцев!

Video: Смогут ли герои 8 выпуска «Цієї миті рік потому» найти любовь, стать родителями и выйти из комы? В Цієї миті рік потому 1 сезон 8 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 8 осуществят мечты

Video: Смогут ли герои 8 выпуска «Цієї миті рік потому» найти любовь, стать родителями и выйти из комы? В Цієї миті рік потому 1 сезон 8 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 8 осуществят мечты

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