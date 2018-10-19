Хэллоуин — один из самых ожидаемых праздников в США. Отмечают его 31 октября, в канун Дня всех святых. Главным символом праздника считают светильник Джека. Это тыква, на которой вырезают улыбающееся лицо призрака, а внутри зажигают свечу. Такими фонарями украшают дома или здания во время Хэллоуина. Сегодня редакция телеканала stb.ua подобрала для вас лайфхаки о том, как вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками, а также самые необычные варианты светильника Джека.

Традиция вырезания лица из тыквы имеет многовековую историю. Согласно ирландской легенде кузнец-выпивоха Джек предложил как-то дьяволу выпить вместе с ним. Когда пришло время расплачиваться, ирландец попросил Дьявола превратиться в монетку. После чего Джек быстро положил её себе в карман, где как раз лежал серебряный крестик. Дьявол оказался в ловушке — «у Христа за пазухой». И, как ни старался, не мог принять первоначальное обличье. В конце концов Дьявол добился своего освобождения, пообещав взамен после его смерти не претендовать на его душу.

Во второй раз хитрый кузнец обвел вокруг пальца доверчивого Сатану, попросив его залезть на дерево за фруктами. Как только Сатана вылез на дерево, Джек нацарапал на стволе крест. Так он выторговал себе ещё десять лет беззаботной жизни. Воспользоваться полученными привилегиями выпивоха Джек не смог, потому что в скором времени умер. После смерти грешника не допустили в рай. Ни Богу, ни Дьяволу Джек оказался не нужен.

Неприкаянный Джек в ожидании Судного дня был вынужден бродить по земле, освещая себе путь кусочком угля, который ему напоследок бросил дьявол. Джек положил тлеющий огонек в пустую тыкву и пустился в странствование. Отсюда и название фонаря — Jack-o-lantern, сокращённое Jack of the Lantern. Таким образом, традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище.

Впервые светильники Джека появились в Великобритании, но первоначально для их изготовления использовали репу. Считалось, что подобный плод, оставленный около дома, будет отгонять от него злых духов. Когда традиция празднования Хэллоуина распространилась в США светильники стали делаться из тыкв, более доступных и дешёвых. Впервые создание тыкв-светильников в Северной Америке было зафиксировано в 1837 году. Этот ритуал, проводившийся во время сбора урожая, не имел никакого отношения к Хэллоуину вплоть до второй половины XIX столетия.

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Как вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками

Всегда выбирайте только свежие плоды, у которых кожица еще не очень твердая. Из них будет проще создавать рожицу-фонарь. Чтобы тыква простояла дольше, выбирайте плод без повреждений и подгнивших мест. К тому же она служит предметом декора, а потому должна выглядеть эстетично. Срежьте крышку у тыквы или вырежьте дно острым ножом; второй вариант даже практичнее, так как тыква будет устойчивее, а свечку можно поставить непосредственно на стол, подоконник или на пол. С помощью ложки с острыми краями удалите семена и мякоть из тыквы. Чтобы рожицу было легче вырезать, выскоблите изнутри мякоть с той стороны, где вы будете вырезать глаза и рот. Идеальная толщина стенок – 2,5 см. Переведите рисунок с шаблона на тыкву с помощью копировальной бумаги. Можно также проколоть рисунок по контуру иголкой или тонким шилом. Для удобства можно соединить дырочки маркером, а уже потом вырезать узор по четким линиям. Чтобы резной узор дольше радовал глаз, смажьте срезы вазелином. Если тыква начала увядать, положите ее на несколько часов в воду. Натрите тыкву изнутри молотой корицей или мускатным орехом, тогда ваш фонарь будет не только сиять, но и благоухать. В крышке тыквы проделайте несколько отверстий, чтобы горячий воздух беспрепятственно выходил наверх, не поджаривая мякоть. Чтобы свечки внутри тыквы горели дольше, положите их на пару часов в морозильную камеру.

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Самые необычные варианты светильника Джека

Веселая тыква с большими зубами.

Адская тыква, которая пожирает другую маленькую тыковку.

Маленького дьяволенка можно легко сделать вместе с ребенком.

Тыква с безумной улыбкой поднимет настроение любому гостю.

Настоящее произведение искусства — тыква в виде марсианина.

Какой же Хэллоуин без скелета.

Кто сказал, что на Хэллоуин нельзя веселиться? Еще один вариант праздничной тыквы – счастливый призрак.

Эффектная оригинальная тыква со звездными глазами.

Не каждый смельчак решится вырезать такую злобную тыкву. Выглядит очень устрашауще.

Такие тыквы под силу лишь истинным мастерами. К примеру, Скотт Калли из Вашингтона вырезает голову из 270-килограммовой тыквы. В наших краях такую вряд ли можно найти. Но не поделиться впечатляющим шедевром мы просто не могли.

Трио ярких тыковок в виде фонариков.

Современный Хэллоуин поражает разнообразием форм и изображений на тыквах.

Семейство горящих приведений украшает практически все дворы в США.

Тыква-циклоп даже без свечи внутри смотрится достаточно жутко.

Как и эта белая тыква с пауком вместо глаза. Ух!

Узнали в этой тыковке известного персонажа – Чеширского кота?

Жуткое привидение, вырезанное из тыквы, отпугнет любого своими горящими глазами.

И напоследок – милые варианты Светильника Джека для маленьких тыковок!

Любой праздник – еще один повод получить незабываемые эмоции и провести веселое время с семьей. А такое занятие, как вырезание тыквы для Хэллоуина, обязательно понравится и взрослым, и детишкам.

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