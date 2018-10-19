Как сделать макияж вампира на Хэллоуин? Пошаговое руководство, а также рекомендации старшего гримера «МастерШеф»-8 Нади Крикуновой найдете в материале. Будьте самыми оригинальными на вечеринке в честь Хэллоуина!
Как создать образ вампира: пошаговая инструкция
- Сделайте бледное лицо.
- Хорошо прорисуйте скулы.
- Глаза выделите черным (если девушка – smoky eyes).
- Выделите темным впадину под губой.
- Для девушек самым удачным цветом губ будет красный.
- Возьмите пару капель искусственной крови и добавьте в уголок губ.
- Также не забудьте проработать область шеи, чтобы тон не отличался от лица.
- Завершающий штрих – вставьте накладные клыки.
- Дополните образ готическим костюмом и украшениями с камнями.
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По словам старшего гримера «МастерШеф» Нади Крикуновой, каждый желающий может создать интересный образ на Хэллоуин без помощи профессионала. Чтобы сделать из себя, например, Уэнздей Аддамс в домашних условиях, хватит всего несколько деталей — и можно идти на вечеринку. Достаточно сделать бледное лицо, две косички и надеть чёрное платье с воротником.
«Образ зомби всегда выглядит ужасающе, можно сделать кровавого или гниющего. Для этого потребуется: лысина, искусственная кровь, салфетки, клей, пару оттеночных теней и, конечно же, ваша фантазия!» – посоветовала старший гример «МастерШеф».
Вот несколько примеров работ Нади Крикуновой для вдохновения.
Веселого вам Хэллоуина! Будьте страшно красивыми!