Как сделать макияж вампира на Хэллоуин? Пошаговое руководство, а также рекомендации старшего гримера «МастерШеф»-8 Нади Крикуновой найдете в материале. Будьте самыми оригинальными на вечеринке в честь Хэллоуина!

Как создать образ вампира: пошаговая инструкция

Сделайте бледное лицо. Хорошо прорисуйте скулы. Глаза выделите черным (если девушка – smoky eyes). Выделите темным впадину под губой. Для девушек самым удачным цветом губ будет красный. Возьмите пару капель искусственной крови и добавьте в уголок губ. Также не забудьте проработать область шеи, чтобы тон не отличался от лица. Завершающий штрих – вставьте накладные клыки. Дополните образ готическим костюмом и украшениями с камнями.

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По словам старшего гримера «МастерШеф» Нади Крикуновой, каждый желающий может создать интересный образ на Хэллоуин без помощи профессионала. Чтобы сделать из себя, например, Уэнздей Аддамс в домашних условиях, хватит всего несколько деталей — и можно идти на вечеринку. Достаточно сделать бледное лицо, две косички и надеть чёрное платье с воротником.

«Образ зомби всегда выглядит ужасающе, можно сделать кровавого или гниющего. Для этого потребуется: лысина, искусственная кровь, салфетки, клей, пару оттеночных теней и, конечно же, ваша фантазия!» – посоветовала старший гример «МастерШеф».

Вот несколько примеров работ Нади Крикуновой для вдохновения.

Веселого вам Хэллоуина! Будьте страшно красивыми!

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