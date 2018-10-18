В восьмом выпуске «Зважені та щасливі»-8 участники окажутся на необитаемом острове. Будут «зважені» там не одни, ведь среди команд притаилась мафия. Восьмая неделя «Зважені та щасливі»-8 станет настоящей проверкой для участников на взаимопонимание и доверие. Кто ее пройдет, а кого сломают страшные условия? Что ожидает семьи уже сегодня?
В 8 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вы узнаете ответы на вопросы:
- Какие самые жестокие издевательства за восемь сезонов ждут команды?
- Кто не выдержит условий на необитаемом острове?
- Как семьи воспримут новость о наличии мафии среди участников?
- Как распределят 50 000 калорий, которые участники должны сбросить за трое суток?
- Кто будет готовить экзотический завтрак из червей, куриных лапок и легких?
- И почему семьи отныне возненавидят ночь?
И только на голосовании вы увидите настоящие лица всех участников, ведь вывести мафию на чистую воду просто нереально, ведь под подозрение попадут все!
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Поэтому не упустите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ 8 выпуск «Зважені та щасливі»-8, а в 21:30 смотрите онлайн на официальном сайте.