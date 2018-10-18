В восьмом выпуске «Зважені та щасливі»-8 участники окажутся на необитаемом острове. Будут «зважені» там не одни, ведь среди команд притаилась мафия. Восьмая неделя «Зважені та щасливі»-8 станет настоящей проверкой для участников на взаимопонимание и доверие. Кто ее пройдет, а кого сломают страшные условия? Что ожидает семьи уже сегодня?

В 8 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вы узнаете ответы на вопросы:

Какие самые жестокие издевательства за восемь сезонов ждут команды?

Кто не выдержит условий на необитаемом острове?

Как семьи воспримут новость о наличии мафии среди участников?

Как распределят 50 000 калорий, которые участники должны сбросить за трое суток?

Кто будет готовить экзотический завтрак из червей, куриных лапок и легких?

И почему семьи отныне возненавидят ночь?

И только на голосовании вы увидите настоящие лица всех участников, ведь вывести мафию на чистую воду просто нереально, ведь под подозрение попадут все!

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Поэтому не упустите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ 8 выпуск «Зважені та щасливі»-8, а в 21:30 смотрите онлайн на официальном сайте.

Video: В 8 выпуске «Зважені та щасливі»-8 будут искать мафию среди семей В 8 выпуске Зважені та щасливі 8 участники окажутся на необитаемом острове. Также на восьмой неделе Зважені та щасливі 2018 участники будут искать мафию.

Video: В 8 выпуске «Зважені та щасливі»-8 будут искать мафию среди семей В 8 выпуске Зважені та щасливі 8 участники окажутся на необитаемом острове. Также на восьмой неделе Зважені та щасливі 2018 участники будут искать мафию.

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