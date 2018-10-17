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Телеканал СТБ / Настя Каменских: Я дала обещание себе – я его сдержала!

Настя Каменских: Я дала обещание себе – я его сдержала!

Телеканал СТБ

Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских, наверное, самая целеустремленная певица в Украине. Недавно она презентовала новую песню «Peligroso» в Майами. На личной страничке в Instagram Настя рассказала, как осуществила свою мечту. Подробности — в материале!

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100 дней назад Настя Каменских совместно с популярным косметическим брендом пообещала воплотить свою мечту в реальность. Недавно судья «Х-фактор»-9 презентовала в Майами свою новую песню «Peligroso». Она всегда мечтала поработать с иностранными музыкантами, которые достигли немалого успеха. И ей это удалось!

«Была бы эта поездка реальной, если бы я не пообещала поработать со всемирно известными авторами? Уверена, что НЕТ! Я дала обещание себе —  я его сдержала!» — пишет Настя Каменских.


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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В Америке украинская певица познакомилась с командами из известных музыкальных студий, где записывали свои треки Britney Spears, Backstreet Boys, Kenny West, JLo и Christina Aguilera. Сотрудничество с такими профессионалами дало невероятный результат — Настя Каменских выпустила зажигательный музыкальный сингл.

Всем поклонникам певица рекомендует верить в себя. Ставить, казалось бы, недостижимые цели и идти к ним:

«Решайтесь на большее. Надеюсь, мой пример поможет вам поставить перед собой амбициозные цели и вдохновит их достичь».

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