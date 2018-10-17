Любовный гороскоп на октябрь 2018 года прогнозирует каждому знаку зодиака неподдельные, искренние эмоции и переживания. Кто встретит свою вторую половинку, а кому стоит перевести отношения с партнером на новый, более ответственный этап, рассказал победитель «Битва экстрасенсов» в Украине и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов.

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Овен

В октябре звезды советуют вам проявить характер и выдержку. Постарайтесь ни с кем не откровенничать о своей личной жизни, иначе и вы, и ваш избранник можете стать объектом сплетен и пересудов окружающих. Одиноким сердцам звезды советуют больше уделять времени себе и своей внешности, ведь есть большая вероятность судьбоносной встречи. Поэтому старайтесь выглядеть сейчас на все сто!

Телец

Одиноким Тельцам звезды сулят удачу в сфере личных отношений. Свидания в этом месяце могут оказаться не только незабываемыми и романтичными, но и при этом — весьма перспективными. А потому есть большая вероятность начала серьезного романа! Семейным же представителям знака стоит избегать недосказанности со своим партнером — именно она станет главной причиной ссор. Мой совет: чаще говорите по душам и не забывайте повторять любимым о своих чувствах.

Близнецы

Чувства могут захватывать Близнецов внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни: начиная от появления новых деловых интересов и до влюбленности с первого взгляда. Противиться этим желаниям трудно, как никогда. Но, все же, окунаясь в водоворот романтических страстей, старайтесь не потерять голову, или как минимум обращайтесь за советом к близким.

Рак

Не стоит загонять и себя, и любимого человека в слишком жесткие рамки. Вас может раздражать все, что идет не по плану, а это — хорошая почва для ссор и недоразумений. Чтобы избежать негатива, помните, что в любви не существует правил и ограничений. Даже небольшое опоздание на свидание может быть для кого-то закономерностью или случайностью, но это вовсе не повод лишний раз злиться и нервничать.

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Лев

В этом месяце на повестке дня — семейные вопросы. Не давайте воли эмоциям и постарайтесь не провоцировать конфликтов с любимыми людьми. Ведь эти ссоры могут затянуться в длительный конфликт. Одиноким сердцам звезды сулят новые знакомства. Но постарайтесь не бежать впереди паровоза — есть большая вероятность, что ваш эмоциональный настрой подтолкнет вас торопить события. А этим вы сможете спугнуть потенциального партнера.

Дева

Звезды советуют Девам не проявлять навязчивость по отношению к любимому человеку. Особенно это касается совместного времяпрепровождения. Своим упрямым желанием постоянно быть вместе вы вредите в первую очередь себе. Лучше смените тактику и продемонстрируйте партнеру свою независимость. Оставьте больше свободного пространства. Уже совсем скоро ситуация изменится, и любимый человек проявит еще больше внимания по отношению к вам!

Весы

Октябрь подарит одиноким сердцам шанс начать новые отношения, а также изменить свою жизнь к лучшему. Вам представится шанс встретить свою вторую половинку или перевести свои отношения с партнером на новый, более ответственный этап! Вы это можете понять неожиданно: даже во время ничего не значащего на первый взгляд разговора. Совет звезд: быть всегда во всеоружии, ведь такое событие — дело случая.

Скорпион

В любовных делах звезды советуют Скорпионам не идти напролом, а проявить максимум гибкости. Оказавшись в конфликтной ситуации со своим партнером, стоит постараться сохранить спокойствие и воздержаться от обид и претензий. Лучше разрядить напряжение юмором или приятным сюрпризом с вашей стороны. Заставив своего любимого человека улыбнуться, вы увидите, что проблема исчезла сама собой.

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Стрелец

Октябрь будет достаточно неоднозначным периодом для Стрельцов в плане любовных отношений. В этом месяце вы можете одновременно стремиться к каким-то переменам в личной жизни и бояться потерять ощущение стабильности. Старайтесь быть решительнее — именно сейчас у вас есть шанс изменить свою жизнь в кардинально лучшую сторону!

Козерог

Семейным Козерогам не стоит поддавать свои отношения испытаниям на прочность. Так как даже невинный флирт с представителями противоположного пола станет для любимого человека поводом для ревности. Постарайтесь не играть с огнем! А чтобы добавить отношениям страсти — устройте любимому человеку приятный сюрприз. Одиноким представителям знака в этом месяце звезды не сулят кардинальных перемен, но зато у них будет возможность разобраться в себе и обрести внутреннюю гармонию.

Водолей

Звезды не советуют вам заниматься самокопанием, ведь попытки разобраться в себе и в своих отношениях с любимым человеком могут не лучшим образом отразиться на вашем взаимопонимании. Постарайтесь не зацикливаться на проблемах, а больше думать о хорошем. Ваша личная жизнь и гармония в ней напрямую зависят от вашего настроения.

Рыбы

В отношениях со своим партнером в этом месяце у вас есть большая вероятность повторить уже когда-то совершенную ошибку. Именно это может стать поводом для серьезной ссоры. Пэтому постарайтесь быть внимательней и не наступать дважды на одни и те же грабли. Одиноким же сердцам звезды сулят перемены. Но чтобы впустить их в свою жизнь, старайтесь не засиживаться на месте и чаще выходите в свет.

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