Конец октября во многих англоязычных стран ассоциируется с современным праздником – Хэллоуин! С каждым годом этот день, а точнее ночь, становится все популярней в Украине! И наших звезд осенний праздник не обошел стороной. Ведущая проекта «Цієї миті рік потому», актриса Даша Трегубова, рассказала о своих традициях на Хэллоуин. На когда в 2018 году стоит готовить устрашающий костюм, а также про историю и традиции праздника читайте подробнее в нашем материале!

Традиционно Хэллоуин отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Этот праздник совсем недавно вошел в украинскую жизнь, но в мире считается достаточно древним. Ученые, которые изучали историю Хэллоуина, соотносят истоки праздника с празднованием окончания сбора урожая у кельтов, назывался этот языческий праздник Самайн, а первые упоминания о нем датируются Х веком. Примечательно, что в Шотландии и Ирландии этот день считался днем мертвых и также праздновался в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Длинную историю несут и символы праздника. Например, известная всем зловещая тыква берет свои истоки от кельтской традиции создавать светильники, которые помогают мертвым найти дорогу в чистилище. Также тыква с вырезанным лицом именуется «светильником Джека», которая, как принято считать, помогает отогнать всех злых духов от дома.

В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Непременный атрибут Хэллоуина — обряд «Trik or trak» («Пакость или подарок»). В эту ночь дети стучатся в дома с криками: «Treat or trick!» — «Угощай или пожалеешь!». Если вы не принесете жертву, эти маленькие злые демоны могут жестоко пошутить над вами, например, вымазать сажей ручки двери.

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Ведущая проекта «Цієї миті рік потому», актриса Даша Трегубова поделилась собственным опытом в праздновании Хэллоуина: «Раньше мы просто ходили на тематические вечеринки с друзьями. Несколько лет назад я даже устраивала такую для друзей в одном из заведений».

В этом году телеведущая планирует сделать костюм для своей дочери Полины. Традиция пугать друзей на Хэллоуин остается неизменной, поэтому и этой осенью в ночь с 31 октября на 1 ноября, актриса и ее друзья планируют устроить маскарад.

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