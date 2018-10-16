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Телеканал СТБ / «МастерШеф»-8 выпуск 15: перепелка по-королевски от Даринки Цокало

«МастерШеф»-8 выпуск 15: перепелка по-королевски от Даринки Цокало

Телеканал СТБ

В прошлом выпуске сразу двое участников покинули «МастерШеф»-2018. А на этот раз кулинары продемонстрируют, что такое настоящее фиаско на кухне. Справятся ли с форс-мажором их гениальные умы, узнаем уже в 15 выпуске «МастерШеф»-8.

анонс15 мини

  • Участники будут очень долго и тщательно готовить блюда, но в конце все пойдет не так!
  • Кто испортит всю проделанную работу и расстроит остальных участников?
  • И смогут ли кулинары-аматоры простить своего коллегу, который переделал почти идеальное блюдо?
  • Даринка Цокало будет изощряться над перепелкой, а остальные участники постараются всеми силами ее поддержать.
  • Что в итоге приготовит Даринка? Возможно, у нее действительно получилась королевская перепелка!

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Смотрите 15 выпуск «МастерШеф»-8 уже сегодня на телеканале СТБ!

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