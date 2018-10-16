Макияж осень 2018: модные тренды

Модные новинки и тренды с каждым сезоном удивляют все больше и больше. Также это касается и бьюти-тенденций. Мы уже рассказали, какие стрижки станут популярны осенью 2018. Что будет актуальным в осеннем макияже 2018? Узнайте в нашем материале!

1. Макияж «Smoky eyes»

Темные, винные, черные, фиолетовые, серые тона в макияже создадут яркий и стильный образ. Для того, чтобы это выглядело именно так, стоит поэкспериментировать с оттенками и расставлением акцентов. Жидкие темные тени будут не только частью модных показов, но и элементом повседневной жизни.

Больше по теме: Волосы, как у звезды Голливуда! Секрет Кейт Уинслет

2. Естественный макияж

Актуальной в этом сезоне остается и естественность. Макияж в стиле нюд подчеркнет молодость и свежесть вашего лица. Максимально натуральный макияж, прозрачный блеск или помада на губах, аккуратные брови и легкий румянец — все это поможет создать правильный нюд-образ.

Больше по теме: Сезонные продукты против осенней депрессии

3. Акцент на бровях

Важным штрихом стильного внешнего вида становятся брови. Утяжеленные, четкие и темные линии уходят на второй план. Отдавай предпочтение натуральным цветам и формам. Само собой, брови должны быть ухожены.

4. Сияние на глазах

Не только натуральность в тренде осенних бьюти-образов, но и шик с блеском! Хайлайтеры, иллюминайзеры, глиттеры, шиммеры — все они применимы. Как стоит воспользоваться этой деталью в макияже — выбирать только вам. Можно покрыть все веко блестками, расставить акценты у уголков глаз или добавить мерцания под бровями.

Больше по теме: Как улучшить свою жизнь за 12 шагов

5. Стрелки

Стрелки, стрелки и еще раз стрелки! Графические, цветные, двойные, матовые, блестящие — правильный выбор дополнит любой макияж, сделав его максимально стильным. Эта техника в макияже популярна не первый год. Осенью вы можете смело дополнить полюбившийся образ жидкими тенями и мерцанием.

6. Яркие губы

Один из трендов сезона — классическая красная помада. Дополнив ее мерцанием, матовостью или техникой омбре, вы будете выглядеть еще эффектней!

Больше по теме: Утренний смузи на двоих от Мирославы Ульяниной

Также актуальными остаются золотистые и кофейные оттенки в макияже.

Смело примеряйте на себя разные образы, дополняйте любимые техники нанесения макияжа модными бьюти-находками этого сезона. Вы непременно будете неотразимы!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.