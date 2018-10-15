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Телеканал СТБ / О чем расскажет новый выпуск «Хата на тата»-7

О чем расскажет новый выпуск «Хата на тата»-7

Телеканал СТБ

Уже сегодня, 15 октября, телезрителей ждет новый выпуск «Хата на тата»-7. Героем сюжета станет выдающийся гонщик Юра Черванев, он же «волчанский самый крутой пацан» на подержаном мотоцикле «Минск» 1973 года выпуска. Пока папа посещает тусовки и ездит на мотоцикле, его супруга Инна успевает ходить на работу, справляться по хозяйству и воспитывать детей. Но скоро мужу придется примерить эту роль на себя!

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хата на тата

Свежий выпуск расскажет:

  • Какое задание Юрий не смог выполнить из-за страха?
  • Почему папа вышел из себя на работе собственной супруги?
  • Чем герою пришлось пожертвовать ради семьи?
  • Отчего уже на второй день мужчина пустил слезу?
  • Какие неудачи преследовали папу Юру в ходе испытаний?
  • Смог ли герой выполнить главное желание Инны?
  • Как папа Юра реабилитировался перед детьми?

Узнайте ответы на эти вопросы – не пропустите полный выпуск 8 «Хата на тата»-7!

Смотрите  видеоанонс онлайн прямо сейчас!

Video: О чем расскажет новый выпуск «Хата на тата»-7

В 8 выпуске Хата на тата-7 зрители узнают о папе-гонщике, который мотоциклы любит больше, чем собственную семью. Что еще ждет в новом выпуске - читайте в материале.

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