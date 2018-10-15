Уже сегодня, 15 октября, телезрителей ждет новый выпуск «Хата на тата»-7. Героем сюжета станет выдающийся гонщик Юра Черванев, он же «волчанский самый крутой пацан» на подержаном мотоцикле «Минск» 1973 года выпуска. Пока папа посещает тусовки и ездит на мотоцикле, его супруга Инна успевает ходить на работу, справляться по хозяйству и воспитывать детей. Но скоро мужу придется примерить эту роль на себя!

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Свежий выпуск расскажет:

Какое задание Юрий не смог выполнить из-за страха?

Почему папа вышел из себя на работе собственной супруги?

Чем герою пришлось пожертвовать ради семьи?

Отчего уже на второй день мужчина пустил слезу?

Какие неудачи преследовали папу Юру в ходе испытаний?

Смог ли герой выполнить главное желание Инны?

К ак папа Юра реабилитировался перед детьми?

Узнайте ответы на эти вопросы – не пропустите полный выпуск 8 «Хата на тата»-7!

Смотрите видеоанонс онлайн прямо сейчас!



Video: О чем расскажет новый выпуск «Хата на тата»-7 В 8 выпуске Хата на тата-7 зрители узнают о папе-гонщике, который мотоциклы любит больше, чем собственную семью. Что еще ждет в новом выпуске - читайте в материале.

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