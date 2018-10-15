О чем расскажет новый выпуск «Хата на тата»-7

Уже сегодня, 15 октября, телезрителей ждет новый выпуск «Хата на тата»-7. Героем сюжета станет выдающийся гонщик Юра Черванев, он же «волчанский самый крутой пацан» на подержаном мотоцикле «Минск» 1973 года выпуска. Пока папа посещает тусовки и ездит на мотоцикле, его супруга Инна успевает ходить на работу, справляться по хозяйству и воспитывать детей. Но скоро мужу придется примерить эту роль на себя!
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Свежий выпуск расскажет:
- Какое задание Юрий не смог выполнить из-за страха?
- Почему папа вышел из себя на работе собственной супруги?
- Чем герою пришлось пожертвовать ради семьи?
- Отчего уже на второй день мужчина пустил слезу?
- Какие неудачи преследовали папу Юру в ходе испытаний?
- Смог ли герой выполнить главное желание Инны?
- Как папа Юра реабилитировался перед детьми?
Узнайте ответы на эти вопросы – не пропустите полный выпуск 8 «Хата на тата»-7!
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