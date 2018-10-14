14 октября в 19:00 телезрители увидят второй выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19. Двенадцать сильнейших экстрасенсов сезона определены, и теперь пришел черед для настоящего противостояния между белыми и черными. В конце выпуска проект традиционно покинет самый слабый экстрасенс.

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Свежий выпуск расскажет:

Почему перед первым испытанием между участниками вспыхнул конфликт?

На какую больную точку надавила Олеся Сичкарь и почему расплакалась Анна Арджеванидзе?

Кто на глазах у людей будет с ног до головы облит водой и обсыпан опарышами?

Какое зло преследует семью, которая в последней надежде обратилась за помощью к экстрасенсам? Почему одна за одной на тот свет отправляются дочери героини и при чем здесь имя Анна?

С помощью каких методов ясновидящие пытались насолить конкурентам? И почему Олеся Сичкарь буквально ворвалась на испытание Саги?

Смогут ли экстрасенсы одолеть собственный эгоизм и объединиться ради спасения семьи?

Кому из экстрасенсов предстоит отправиться домой?

Не пропустите второй выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19:00.

Смотрите видеоанонс 2 выпуска 19 сезона «Битвы экстрасенсов»

Video: Смогут ли белые и черные объединиться во втором выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 Второй выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 телезрители увидят 14 октября в 19:00. Участники традиционно пройдут два испытания. В финале выпуска самый слабый экстрасенс отправится домой.

Video: Смогут ли белые и черные объединиться во втором выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 Второй выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 телезрители увидят 14 октября в 19:00. Участники традиционно пройдут два испытания. В финале выпуска самый слабый экстрасенс отправится домой.

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