Сегодня, 14 октября отмечается День защитника Украины! Поздравить родных и знакомых защитников государства – значит поднять их боевой дух, придать сил и укрепить веру в победу! В этом материале вы найдете лучшие поздравления с Днем защитника Украины в стихах и для смс, которые порадуют мужские сердца.
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Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100, и не иначе.
Хоть и сурова жизнь порой,
ты сильным будь,
И для себя скорей открой
надежный путь.
Не выживать умей, а жить,
вперед иди,
С удачею всегда дружи
и на пути
Успех скорее свой лови,
здоровым будь,
И ты постигнешь суть любви
и жизни суть.
Всех солдатов Украины
Поздравляем с этим Днем,
Пусть нужды совсем не будет
Вам в оружии своем!
Пусть царит везде порядок,
Будет тихо пусть в стране,
Будем жить спокойно, в мире,
Мы со всеми на земле!
Дорогой ты мой солдат,
С днем военных поздравляю,
Добрым чтобы был комбат
От души тебе желаю!
Чтобы служба шла успешно,
Не ругали командиры,
Чтобы ты всегда берег
Честь солдатского мундира!
Хочу тебя поздравить, сын –
Ты у меня такой один.
Пускай гордится вся страна –
Ведь так нуждается она
В защитнике таком, как ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Пускай тебе всегда везет,
Твой дух тебя не подведет!
Каждый мужчина – в душе он герой,
Ты же – герой и на деле.
В праздник тебя поздравляю я твой,
Если пришлось на пределе
Долго работать – умей отдыхать,
В жизни я счастья желаю,
Синюю птицу удачи поймать,
Крепко держать, не пуская.
В день защитника отечества
Я хочу тебя поздравить,
Пусть сегодня человечество
Твою доблесть будет славить,
Мой любимый и единственный
От души я поздравляю,
Добрым быть и чуть таинственным
От души тебе желаю!
Поздравить Вас спешим не зря!
И в день защитника страны
Желаем Вам не знать войны!
Еще желаем от души –
Красиво, долго, ярко жить!
И дамам нравится всегда,
Даже в преклонные года!
От всей души без многословья
Желаю счастья и здоровья.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ Тебе земных –
Я знаю, Ты достоин их.
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
Обязательно поздравьте родных и знакомых мужчин с Днем защитника Украины!