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День защитника Украины: дата и история праздника

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14 октября, согласно указу Президента Украины, отмечается День защитника Украины! Узнайте больше о предыстории праздника в нашем материале!

14 октября День защитника Украины

14 октября отмечается День защитника Украины!

Государственный праздник День Защитника Украины, считается достаточно новым, но хранит в себе историю многих веков. Дата 14 октября была выбрана не случайно, ведь именно в этот день отмечается большой православный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы, также октябрьский день был знаменательным для запорожских казаков, которые выбирали старшин 14 числа. Собственно, с 1999 года важная дата в календаре праздников именовалась Днем украинского казачества. Именно в этот день отмечается и создание Украинской повстанческой армии.

День Защитника Украины история праздника

Празднование Дня защитника Украины 14 октября было внедрено с 2014 года

День защитника Украины был установлен 14 октября 2014 года указом Президента Украины, вместе с этим был отменен указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. Это решение Петр Порошенко прокомментировал так: «В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!», – заявил Президент Украины в своей речи ко Дню Независимости нашей страны.

5 марта 2015 года Верховная Рада за предложением Петра Порошенка приняла закон, который объявил День Защитника Украины официальным выходным днем. Стоит отметить, что в 2017 году эта дата приходится на субботу. В связи с этим, украинцы будут отдыхать 3 дня подряд – субботу, воскресенье и понедельник, с 14 по 16 октября.

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День защитника Украины 2016

Конечно, кроме памяти о людях, отстаивающих целостность нашей страны, защищающая каждого из нас, день призван поднять дух народа, патриотизм, осознанность и любовь к своей Родине.

Поздравлять, в первую очередь, стоит тех, кто служит в Вооруженных силах Украины, а также остальных подразделениях, направленных на защиту страны. Приятным подарком станет, в первую очередь, ваше внимание и память о важном дне.

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