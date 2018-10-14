7 выпуск «Один за всіх»-12 расскажет новую историю о жестоких поступках взрослых по отношению к детям. Эксперты проекта вместе с ведущим Михаилом Присяжнюком будут устанавливать истину, которую скрывают родители убитого ребенка. Что станет известно в студии «Один за всіх» — узнайте уже сегодня.

В седьмом выпуске «Один за всіх»-12 студию шокировала история об убитом младенце. Эксперты и ведущий Михаил Присяжнюк узнавали, почему никто из соседей сразу не заподозрил, что пропал ребенок. Кто должен был спасать мальчика вместо того, чтобы покрывать родителей?

В 7 выпуске «Один за всіх»-12 вы узнаете:

За что и кто убил новорожденного младенца?

Почему свекровь покрывала убийство до момента его разоблачения?

Почему женщина скрывала свою беременность от всех служб?

Что покажет полиграф, который пройдет мать убитого ребенка?

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Найти виновных в этой жуткой истории будут пытаться эксперты студии «Один за всіх»-12. Узнайте уже в это воскресенье в 21:00 в эфире телеканала СТБ все ответы на вопросы. А в 22:20 смотрите онлайн полный 7 выпуск «Один за всіх» 12 сезон от 14.10.2018 на официальном сайте!

Video: 7 выпуск «Один за всіх»-12 расскажет об убитом младенце 7 выпуск Один за всіх-12 расскажет об убитом младенце. Кто убил младенца - узнайте в сельмом выпуске Один за всіх 2018

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