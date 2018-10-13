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Телеканал СТБ / Покровская родительская суббота 2018: что нужно делать в этот день

Покровская родительская суббота 2018: что нужно делать в этот день

Телеканал СТБ

Покровская родительская суббота 2018 является днем поминания умерших родственников. Именно в такие дни «расстояние» между загробным и нашим миром максимально сокращается. Уже в эту субботу, 13 октября 2018 года, нам предстоит поддержать наших умерших родственников молитвой. Что еще нужно делать в этот день?

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свечи

Покровская родительская суббота традиционно выпадает на ближайшую перед Покровом субботу. В 2018 году это 13 октября.

Что необходимо сделать в этот день?

  • В канун праздника необходимо убраться в доме, чтобы встретить  родительскую субботу в чистом жилье. Также лучше заранее закончить все свои дела.
  • Утро следует посвятить молитвам.
  • Среди верующих людей принято приносить в церковь продукты и «Кагор» для помина. Считается, что в родительскую субботу на Покров церковь способна отмолить для умерших освобождение от загробных наказаний. Для этого накануне и в сам родительский день обычно проводятся поминальные богослужения.
  • На столы принято ставить специальное блюдо для поминания – кутью. Считается, что ужин на покровскую родительскую субботу помогают готовить духи мертвых – деды. Им нужно всячески угождать, чтобы они не печалились из-за разлуки. Например, стоит положить для них столовые приборы.
  • Субботу обычно посвящают семье. Если провести этот день с любимым человеком – это только укрепит любовь и брак.
  • Замужние женщины в этот день традиционно носят головные уборы – платки, тем самым укрепляя свой брак.

Люди, которые следуют этим несложным правилам, впоследствии получают защиту, благословение, помощь Божией Матери на весь год.

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