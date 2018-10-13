В эту субботу, 13.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 подготовило для зрителей много интересных участников. На кастинг в Черновцах придет возлюбленная одного из самых известных артистов Украины! Зачем жена певца выйдет на сцену Х?
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- Кто из судей узнал жену известного артиста?
- Из-за кого будут спорить Настя Каменских и Дмитрий Шуров?
- Кого из участников Олег Винник будет носить на руках?
- Кто заставит своим выступлением выйти танцевать на сцену ведущего проекта?
- Кто из конкурсантов впечатлит Настю Каменских?
- Кому удастся попасть в тренировочный лагерь?
Тиджери Шей приехала в Украину выучиться на врача, чтобы спасать людей на родине, в Нигерии. Доктор она по призванию, а вот пение — это страсть. Как ее выступление оценили судьи?
Смотрите видеоанонсы выпуска 7 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Черновцах: