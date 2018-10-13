В эту субботу, 13.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 подготовило для зрителей много интересных участников. На кастинг в Черновцах придет возлюбленная одного из самых известных артистов Украины! Зачем жена певца выйдет на сцену Х?

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Смотрите видеоанонсы выпуска 7 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Черновцах:

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от седьмого кастинга в Черновцах Х-фактор 9 выпуск 7 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Черновцах придет жена одного из самых известных артистов Украины. Подробнее – в материале

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от седьмого кастинга в Черновцах Х-фактор 9 выпуск 7 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Черновцах придет жена одного из самых известных артистов Украины. Подробнее – в материале

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