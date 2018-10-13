Покров Пресвятой Богородицы 2018, как и любые религиозные праздники, следует отмечать в соответствии с определенными правилами, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Эксперт «Битвы экстрасенсов» Алена Курилова рассказала, что нельзя делать на Покров. Подробности читайте в материале!
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Так, Алена Курилова отмечает, что на Покров Пресвятой Богородицы:
- Нельзя делать серьезную хозяйственную работу, выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Можно делать только неотложные дела.
- Нельзя ссориться, конфликтовать и употреблять бранные слова.
- Ни в коем случае нельзя обидеть кого-то из мертвых недобрым словом, чтобы они не перестали помогать.
- Желательно не употреблять спиртных напитков и не застольничать допоздна.
- Нельзя занимать и одалживать деньги. Согласно народным приметам, вместе с деньгами можно отдать свое счастье и удачу, а забрать горести и печали.
- Раньше в этот день девушкам нельзя было отказывать женихам в предложении руки и сердца. В древности наши предки верили, что в празднество Покрова Богородицы незамужние девушки получают шанс обрести семью.
Если провести праздник правильно, человек на весь год получит защиту и благословление Матери Божьей.