Сегодня Всемирный день борьбы с артритом

12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Сегодня артритом страдают не только пожилые, но и молодые люди. Врач Валерий Ославский поделились полезными советами, как сохранить суставы здоровыми. Какие продукты вылечат суставы? Узнайте в материале!

Ежегодно 12 октября в мире отмечают Всемирный день борьбы с артритом. Главная цель — привлечь внимание широкой общественности и научить людей заботиться о своем теле. Артритом болеет примерно каждый сотый человек на планете.

Гиподинамия, недостаток движения — причина проблем с суставами. Чтобы избавиться от этой болезни, врачи рекомендуют дать суставам необходимую нагрузку. Это улучшит кровообращение и поспособствует достаточной выработке необходимой для подвижности суставов жидкости.

Валерий Ославский показал специальные упражнения, которые сделают ваши суставы здоровыми. Также врач назвал самые полезные продукты для суставов:

Холодец, заливная рыба, желе. В них содержится коллаген.

Говядина, курица, красная рыба. Эти продукты наполнены селеном и серой.

Селедка, семга, скумбрия. Здесь содержится Омега 3 кислоты.

Не пренебрегайте правильным образом жизни. Помните, что в здоровом теле — здоровый дух!

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