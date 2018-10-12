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Рецепт классических картофельных котлет для всей семьи

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Из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд для всей семьи: Котлеты, драники, запеканки. Как приготовить картофельные котлеты без труда расскажет пошаговый рецепт от редакции сайта stb.ua. Читайте подробнее.

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Рецепт классических картофельных котлет для всей семьи

Ингредиенты:

  • Очищенный и крупно нарезанный картофель —  400 г
  • Сливочное масло — 150 г (50 г для пюре, 100 г – для жарки)
  • Крахмал — 1 ст. л
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель в кипящей подсоленной воде. Слейте воду и сделайте пюре со сливочным маслом и крахмалом. Добавьте соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Растопите немного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите аккуратно по большой ложке картофельного пюре, сильно приминая и образуя круг.
  3. Обжаривайте на слабом огне 3-4 минуты, пока котлеты не подрумянятся, переверните и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите готовые котлеты на выстеленный бумагой для выпекания противень.
  4. Запекайте котлеты 5-7 минут до хрустящей корочки. Переложите котлеты на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу!

При желании можно добавить в картофельные котлеты предварительно обжаренный до готовности фарш. Для этого формируете котлеты, вкладывая его внутрь.

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Приятного аппетита!

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