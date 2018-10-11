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Телеканал СТБ / Международный день девочек: о принципах воспитания дочки рассказала Дарья Трегубова

Международный день девочек: о принципах воспитания дочки рассказала Дарья Трегубова

Телеканал СТБ

Сегодня, 11 октября 2018 года, весь мир отмечает необычный праздник: День девочек. Почему именно этот день выбрали для празднования? Какую великую цель несет этот день? И как правильно воспитывать девочку – читайте у нас в материале.

Международный день девочек

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История праздника: Всемирный день девочек

С 2012 года ООН назначила 11 октября Международным днем девочек. Инициативу принятия такого праздника внесла в ООН Канада.

У Международного дня девочек большая цель  привлечение внимания мировой общественности к социальным проблемам и неравенству, с которыми каждый день сталкиваются девочки во всем мире.

ООН утверждает, что сейчас в мире проживает более миллиарда маленьких девочек. Все они – это наше будущее. Но несмотря на это, они постоянно сталкиваются с дискриминацией и притеснениями во всем мире.

Дарья Трегубова и дочка Полина

Дарья Трегубова, ведущая проекта «Цієї миті рік потому», рассказала о своих методах воспитания дочки Полины:

«Мы с Полей всегда на очень дружеской ноте. Мы общаемся, как два разумных существа, я никогда не думала о том, что «ой, с детьми так не говорят». И если что-то вызвало у меня когнитивный диссонанс, то я не буду подбирать отдельные слова, чтобы сказать это ей. Я с ней никогда не сюсюкала и не пыталась восторгаться теми вещами, которые она сделала недостаточно круто».

Также Дарья считает, что проявление негативных эмоций у ребенка это нормально, и не нужно его за это наказывать.

«Когда у Поли что-то не получается, она может громко выражать свое недовольство и даже бросить это что-то, что не получается, на пол. Не могу сказать, что я в восторге от такой реакции. Но ограничиваюсь тем, что максимально спокойно объясняю, показываю и помогаю. Терпение – это то, что человек должен воспитать в себе сам. Руководствуясь хорошим маминым примером».

Дарья Трегубова называет себя мамой-пофигистом:

«Все мои подруги, будучи беременными, вели длинные разговоры о материнстве, о том, как носить, как рожать, как кормить, как жить. Я же мама-пофигист – я считаю, что оно само все выруливается. Если ребенок не хочет есть – пусть не ест; не хочет надевать это – пусть выбирает что-то другое. Мы все дети советского прошлого, где нам все запрещали: туда не ходи, на мокрое не наступай и т. д. Не нужно воспитывать ребенка, руководствуясь своими страхами. Запрещать что-то ребенку, потому что ты за него боишься, – это нечестно. Если ты за него боишься – постарайся оградить от опасности, но не запрещай делать собственные шаги».

Но главное: не будьте безразличными к ребенку, и тогда можно с легкостью уловить тот момент, когда нужно поговорить или вмешаться, любите его, несмотря ни на что, и ваш ребенок отблагодарит вас тем же.

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