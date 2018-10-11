Тест на беременность показал две полоски, а вы не знаете, как сообщить об этом мужу? Сегодня мы поделимся самыми оригинальными способами, как рассказать приятную новость. Участница романтического реалити «Холостяк»-7 Марго поделилась креативным поздравлением, которое удивит вашу вторую половинку. Подробности — в материале!

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Беременность делает женщину по-настоящему прекрасной. Очень трудно сберечь интригу и не рассказать о своем положении избраннику. Но, согласитесь, такое прекрасное событие должно запомниться на всю жизнь. Есть масса креативных способов, как сообщить о беременности своей второй половинке.

Мы собрали весьма оригинальные идеи, которые усилят впечатление и станут самым приятным сюрпризом для любимого.

Оставить записку от имени вашего малыша

Если ваш возлюбленный очень внимательный к деталям, лучший способ сообщить о беременности — это оставить записку от имени вашего ребенка. В открытке напишите, что скоро ожидается пополнение в семье. Затем положите ее в месте, где часто проводит время ваш муж — на рабочем столе, возле компьютера и телевизора.

Возможно, ваш мужчина любит покушать? Тогда оставьте записку в холодильнике возле его любимого блюда. Только представьте, как он удивится!

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Доставка от курьера

Тест на беременность, пинетки для малыша или пустышку красиво сложите в подарочную коробку. Устройте романтический ужин при свечах и сделайте такой подарок для любимого. Более оригинальным вариантом будет, если курьер привезет коробочку на работу вашему мужу.

Оставить послание на зеркале

Представьте, как любимый будет светиться от радости целый день, узнав, что вы беременны. Чтобы порадовать его с утра, встаньте пораньше. Напишите на зеркале в ванной красной помадой «Поздравляю! Ты — папа!». Поверьте, это будет самое приятное пробуждение.

Подбросить приятный подарок

Еще один простой, но не менее оригинальный способ рассказать своему мужу или парню о беременности — подложить в его карман пустышку. Любителям минимализма такой способ понравится, ведь это просто, красиво и неожиданно.

Освободите полку с вещами

Начните эмоционально убирать вещи с полки второй половинки. Когда мужчина спросит, к чему эти изменения, скажите, что на этом месте теперь будут вещи вашего ребенка.

Есть еще вариант, как сказать, что вы беременны. На полке с вещами любимого оставьте открытку с надписью «Папочка, освободи место для моих вещей! Мы увидимся через 9 месяцев». Узнав о сюрпризе, мужчина невероятно удивится!

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Ужин с таинственным гостем

Один из самых оригинальных способов сообщить о беременности — позвать мужа в ресторан или кафе и сказать, что с вами будет гость. Только не проговоритесь, а попросите официанта принести вашей второй половинке записку от таинственного посетителя.

Участница шоу «Холостяк» Марго вышла замуж и недавно родила прекрасного малыша. Она сообщила мужу о беременности именно таким способом. Ее любимый очень удивился после прочтения таких слов: «Прошу прощения за опоздание. На небе пробки. Буду через 9 месяцев!». В своем Instagram девушка написала о реакциии любимого:

«Заранее предупредила официанта, чтоб он вручил мужу конверт якобы от гостя. Мы так тогда посмеялись, потому что Миша все гадал, кто же это будет. И в каждом посетителе видел нашего гостя. Когда муж узнал новость, эмоции были непередаваемые».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧЕL♥️VEК (@koroleva__margo) 7 Окт 2018 в 2:32 PDT

Как бы вы ни рассказали любимому о беременности, это радостное событие останется в памяти вашей пары на всю жизнь!