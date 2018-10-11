В 7 выпуске «Зважені та щасливі»-8 дети впервые вернутся к реальной жизни и столкнутся там со взрослыми проблемами. Ведь Мирослава Ульянина подготовит для младших участников три задачи, которые будут касаться обязанностей их родителей, а именно — работы, бытовых дел и решения семейных вопросов.

7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 ответит на вопрос:

Кому из детей на седьмой неделе придется работать сантехником, оператором колл-центра, швеей, завскладом в супермаркете и бухгалтером?

Кто из детей решит привезти в лагерь жиросжигатель и мочегонные препараты, а также самогон и сигареты?

Кто уже дома решит отпраздновать успешное выполнение заданий вместе с алкогольными коктейлями, сливками и плеткой для взрослых развлечений?

Для кого из детей поездка домой завершится первым в сезоне плюсом на весах?

Оли Нестеровой заставит отца собирать вещи и ехать домой? Какой поступокзаставит отца собирать вещи и ехать домой?

И почему все участники покинут лагерь в конце взвешивания?

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Ответы уже в этот четверг! Узнайте первыми, продолжат ли ваши любимцы участие в проекте.

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Video: 7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 отправит домой всех В 7 выпуске Зважені та щасливі-8 домой поедут все участники. Что ждет участников на седьмой неделе Зважені та щасливі 2018

Video: 7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 отправит домой всех В 7 выпуске Зважені та щасливі-8 домой поедут все участники. Что ждет участников на седьмой неделе Зважені та щасливі 2018

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