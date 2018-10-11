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Телеканал СТБ / 7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 отправит домой всех

7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 отправит домой всех

Телеканал СТБ

В 7 выпуске «Зважені та щасливі»-8 дети впервые вернутся к реальной жизни и столкнутся там со взрослыми проблемами. Ведь Мирослава Ульянина подготовит для младших участников три задачи, которые будут касаться обязанностей их родителей, а именно работы, бытовых дел и решения семейных вопросов.

зважені та щасливі

7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 ответит на вопрос:

  • Кому из детей на седьмой неделе придется работать сантехником, оператором колл-центра, швеей, завскладом в супермаркете и бухгалтером?
  • Кто из детей решит привезти в лагерь жиросжигатель и мочегонные препараты, а также самогон и сигареты?
  • Кто уже дома решит отпраздновать успешное выполнение заданий вместе с алкогольными коктейлями, сливками и плеткой для взрослых развлечений?
  • Для кого из детей поездка домой завершится первым в сезоне плюсом на весах?
  • Какой поступок Оли Нестеровой заставит отца собирать вещи и ехать домой?
  • И почему все участники покинут лагерь в конце взвешивания?

зважені та щасливі

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Ответы уже в этот четверг! Узнайте первыми, продолжат ли ваши любимцы участие в проекте.

А также после взвешивания, в рубрике #стопанорексія, смотрите невероятный рассказ участницы 8 сезона «Холостяк» Марины Михайловой. Как она заболела анорексией, переросшей в булимию и компульсивное переедание?

Video: 7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 отправит домой всех

В 7 выпуске Зважені та щасливі-8 домой поедут все участники. Что ждет участников на седьмой неделе Зважені та щасливі 2018

Video: 7 выпуск «Зважені та щасливі»-8 отправит домой всех

В 7 выпуске Зважені та щасливі-8 домой поедут все участники. Что ждет участников на седьмой неделе Зважені та щасливі 2018

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