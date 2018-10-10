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Телеканал СТБ / Всемирный день психического здоровья: интересные факты

Всемирный день психического здоровья: интересные факты

Телеканал СТБ

Каждый из нас знает, что психическое здоровье не менее важно, чем физическое состояние. Узнать больше о таинственной психике не помешает во Всемирный день психического здоровья, который отмечается 10 октября. Психолог телеканала СТБ Ирина Чуева рассказала интересные сведения, как улучшить психическом здоровье. 

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Ежегодно этот день отмечается с 1992 года, по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. К памятному дню в каждой стране проходят различные мероприятия, направлены на углубления познаний о психике человека, профилактику заболеваний нервной системы, актуальные проблемы современной психиатрии, привлечение внимания общественности к темам, стоящим внимания!

Данная тема  на сегодняшний день действительно чрезвычайно важна, ведь по данным ВОЗ, около 450 миллионов жителей планеты страдают психическими заболеваниями, среди которых:  шизофрения, депрессии, зависимости, перечень которых растет с каждым годом, и многие другие. И это не удивительно, ведь практически ежедневно мы попадаем в стрессовые ситуации, часто пуская проблемы психики на самотек!

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Все болезни от нервов – это слышал, скорее всего, каждый из нас. Помните, что следить за состоянием психического здоровья важно. Заряжайтесь позитивными эмоциями, старайтесь относиться отстраненно к  негативу, следите за правильным режимом вашего сна, отдыхайте, а в случае любых вопросов  обращайтесь к специалисту!

Известный психолог Ирина Чуева поделилась советами, как улучшить психическое здоровье и всегда оставаться в хорошем настроении:

  • Уделите особое внимание труду и отдыху. Не перетруждайтесь, а гуляйте чаще на свежем воздухе с друзьями.
  • Полноценный сон — залог крепкого здоровья.
  • Проводите закаливающие процедуры грамотно. Так вы сможете укрепить иммунитет.
  • Занимайтесь часто спортом. Зарядка с утра улучшить психическое здоровье.
  • Отвлекайтесь от гаджетов — меньше проводите времени за компьютером и телефоном.
  • Организуйте друзьям приятные праздники и чаще обнимайте близких людей.

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