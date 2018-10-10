Смотрели уже много страшных фильмов, но еще не знаете, что особенного посмотреть на Хэллоуин 2018? Самая страшная ночь в году уже на пороге. Пора украшать дом, строить планы о том, как и где отпраздновать ведьминскую ночь, обдумывать обряды на Хэллоуин для привлечения удачи, придумать страшный образ и, конечно же, составить список фильмов ужасов. Создайте себе мистическую атмосферу с помощью нашей подборки самых интересных, жутких и красивых ужастиков всех времен.

Классика фильмов ужасов

Психо

«Психо» — это фильм короля ужасов Альфреда Хичкока. Фильм, которому почти 60 лет! Ужастик занимает первое место в рейтинге лучших фильмов ужасов, когда-либо снятых. Даже если вы смотрели его уже сто раз, ощущение тревоги все равно пощекочет вам нервы. Интересно, что одной из причин, почему Хичкок решил снять фильм на черно-белую пленку, – это решение не делать фильм слишком кровавым. Другой причиной была экономия. А роль крови в фильме исполнял шоколадный сироп. Сюжет фильма рассказывает о молодой девушке Мэрион, которая украла на работе крупную сумму денег и сбежала из города. Переночевать она остановилась в отеле, где познакомилась с его очень странным хозяином. Что было дальше — смотрите в ночь на Halloween!

Пила

Наверное, это один из самых страшных и жутких фильмов ужасов за всю историю кино. Серия фильмов «Пила» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-киносериал всех времен, собрав по всему миру 977 088 092 доллара, обогнав такие ставшие классикой франшизы, как «Пятница, 13-е», «Кошмар на улице Вязов», «Хэллоуин», «Техаская резня бензопилой» и «Крик».

«Пила» — это не только фильм. Это целая серия фильмов, связанных между собой. В каждом из них в центре сюжета оказываются люди, которые стали жертвами маньяка по псевдониму «Пила». Он дает им шанс на спасение, но для этого нужно преодолеть жуткие испытания. Самое безобидное из которых — отрезать самому себе часть тела. Так что лучше убрать детей от экранов, и вперед — за новой порцией ужаса!

Сияние

Очередной шедевр Стэнли Кубрика и классика фильмов ужасов. Несмотря на множество негативных рецензий в год выхода на экраны, «Сияние» регулярно фигурирует в списках наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра. Это психологический триллер о писателе Джеке Торренсе, который вместе с семьей отправляется работать смотрителем в уединенный отель в горах. В самом начале истории его предупреждают о том, что предыдущий смотритель совершил чудовищное убийство. Но Джек значения этому не придает.

К слову, снят он по роману Стивена Кинга, но самому автору, увы, кино не нравится. А мы с радостью в десятый раз пересмотрим «Сияние» и насладимся тревожной атмосферой и актерской игрой Джека Николсона.

Новые фильмы на Хэллоуин

Ведьма из Блэр: Новая глава

Продолжение культового фильма ужасов 1999 года «Ведьма из Блэр: курсовая с того света». Джеймс находит видеозапись, после которой у него появляется надежда найти свою пропавшую сестру. Вместе с друзьями они отправляются в тот самый лес, который известен легендой о ведьме из Блэр. Конечно же, там их ждут самые страшные ужасы, которые они даже не могли вообразить.

Оно

Фильм снят по роману Стивена Кинга. Экранизируют «Оно» уже не первый раз и версию 2017 года смело можно назвать лучшей. Только за первый уик-энд фильм собрал в США 123,4 миллиона долларов, установив рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. Спустя две недели после начала показа «Оно» поставил новый рекорд, став самым кассовым фильмом ужасов в истории американского кино, обогнав фильм «Изгоняющий дьявола». В центре сюжета семеро подростков из города Дерри, в котором уже много лет пропадают дети. А похищает их загадочное «Оно», которое перевоплощается в жуткого клоуна Пеннивайза. Кстати, именно «Оно» 2017 года в сентябре стал самым кассовым хоррором в истории кино.

Багровый пик

Дом, в который приезжает главная героиня, окутан мистикой. Жители округи говорят, что, когда наступает зима, он покрывается кровавым снегом. Что-то не так и с хозяевами дома – молодым мужчиной и его сестрой. Этот очень красивый фильм идеально подойдет именно для просмотра на Хэллоуин. В нем каждая сцена сделана с невероятным эстетическим вкусом. Кроме того, в нем снимаются отличные актеры: Миа Васиковска, Джессика Честейн и Том Хиддлстон. А режиссер фильма — сам Гильермо дель Торо.

Фильмы на Хэллоуин для всей семьи

Кошмар перед Рождеством

Отличный вариант для просмотра хэллоуинского фильма с детьми. Вы будете удивлены, но фильм снят не Тимом Бертоном, как все считают, а Генри Селик. Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, в котором живут мертвецы, призраки, упыри и прочая нечисть. Однажды один из жителей этого мира Джек Скелингтон попадает в город Рождества, где царит добро и счастье. Джек похищает Санту и занимает его место. Все это происходит под отличную музыку Дэнни Эльфмана. Мультфильм вышел 29 октября 1993 года и имел коммерческий успех (занимает 11 место в списке самых кассовых культовых мультфильмов) и положительные отзывы критиков. В 2006 году он был перевыпущен в 3D формате.

Сонная Лощина

Этот фильм понравится почти всем любителям Джонни Деппа. Именно в нем известный актер сыграл главную роль, которая так запомнилась и полюбилась зрителям. Главный герой фильма отправляется в Сонную Лощину, чтобы расследовать убийства, совершенные всадником без головы. Без этого фильма, снятого Тимом Бертоном, наполненного черным юмором, романтикой и ужасами, не обойдется ни один Хэллоуин. Главные роли в нем исполняют: Джонни Депп, Кристина Риччи и Кристофер Уокен.

Унесенные призраками

Самую загадочную нечисть, конечно же, можно увидеть в работах японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки.

Главная героиня Тихиро вместе с родителями попадают в странный городок, который оживает с наступлением темноты. Оказывается, что весь он населен духами и призраками, а заведует всем этим могущественная ведьма. Чтобы спасти родителей и найти дорогу домой, Тихиро устраивается к ведьме на работу.



Тренер проекта «Зважені та щасливі» Вячеслав Узелков тоже обожает фильмы ужасов. Он признается, что жить не может без хорошего ужастика:

«Самый ужасный фильм для меня — это «Омен». Он мистический и очень страшный. Я просто обожаю все части. Если честно, то не люблю фильмы с мертвецами. Но меня можно поразить остросюжетностью и жесткостью. Это лучший фильм, после которого стынет кровь. Еще хорошие фильмы: «Пункт назначения» и «Пятница, 13-е», от них точно станет страшно. Есть еще лайт-версия этих фильмов — «Дракула». Я очень люблю мистику, но в кинотеатры я ходить не могу. Потому что когда начинается самый страшный момент, то начинаю кричать. Я очень эмоциональный человек, поэтому не завидую людям, которые сидят рядом со мной в кино».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ