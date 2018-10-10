В 14 выпуске участников ожидал неприятный сюрприз. Сразу двое кулинаров-аматоров покинули «МастерШеф»-2018. Кто это был – узнайте в материале.

В 14 выпуске проект покинули Денис Войтенко и Дарина Рубан.

Именно эти участники не смогли доказать судьям, что достойны продолжать бороться за кубок. В битве черных фартуков Дарина и Денис приготовили недостаточно качественные блюда. Именно это заставило судей сделать выбор против них.

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Супермен «МастерШеф»-8 Денис Войтенко всегда всем помогал, как и подобает герою. По словам участников, он один из немногих людей, которым можно полностью довериться.

Дарина Рубан такая же добродушная и веселая. На проекте у девушки осталось много друзей, а ее подруга и соседка по комнате Люба Бляшка даже расплакалась, когда судьи огласили вердикт.

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