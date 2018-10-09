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Телеканал СТБ / Выходные в октябре 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы и как их проведут звезды СТБ

Выходные в октябре 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы и как их проведут звезды СТБ

Телеканал СТБ

Осень вовсю набирает обороты: украинцы уже успели прочувствовать ее холодное дыхание, согреваясь горячим глинтвейном. И многих интересует вопрос, ждать ли в октябре дополнительных выходных. Сколько выходных дней будет в октябре 2018 года и какие праздники будем отмечать, читайте в материале.

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                             Когда выходные в октябре 2018

Октябрь, как и в прошлом году, побалует украинцев дополнительным выходным. Ведь в этом месяце отмечаем государственный праздник в честь защитников Украины. Поэтому в октябре будет не 8 выходных дней, а 9. Вместе с этим мы получаем 22 рабочих дня в месяце. И хотя государственных праздничных выходных немного, однако многие из них имеют важное значение и отмечаются с размахом.

                                   Праздники в октябре 2018

1 октября День пожилых людей, День врача и День археолога

4 октября День животных

5 октября День учителя

8 октября День юриста

14 октября День защитников Украины, День казачества, а также православный праздник Покрова Пресвятой Богородицыкрова, День Козацтва

21 октября День работника пищевой промышленности

24 октября День Организации Объединенных Наций

28 октября День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков

31 октября Хэллоуин

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Звезды телеканала СТБ поделились своими планами на выходные дни октября

Например, ведущая новостной программы СТБ «Вікна-новини» Ольга Кучер будет путешествовать в Нью Йорке:

«Мы с мужем всю жизнь мечтали увидеть осень в Нью-Йорке (как в классическом фильме). Поэтому этой осенью в октябре улетаем в США. Там мы проведем несколько недель, посмотрев сначала западное побережье от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. А затем вернемся на восточное побережье и побудем несколько дней в Нью-Йорке. Уже приготовили целую программу того, что обязательно должны увидеть, например, на Бродвее сходим на спектакль с участием Дэниэла Рэдклиффа. Я выросла на фильмах о Гарри Поттере с его участием и всегда мечтала увидеть игру этого актера вживую. Поэтому я думаю, что осень может быть не временем печали и меланхолического настроения, а  периодом осуществления желаний».

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Участница «Холостяк»-8 Анетти Жернова также поделилась своими планами:


«Выходные я планирую провести в Киеве. Их будет очень мало, ведь сейчас я работаю над созданием своего проекта».

А вот участница «Холостяк»-1 Яна Соломко от выходных не отказывается:

Яна Соломко

«Каждые свои выходные и праздники я провожу в загородном отельно-ресторанном  комплексе. Люблю природу, поплавать в бассейне и покататься на лошадях».

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Удивительно, но тренер  «Зважені та щасливі» Вячеслав Узелков не любит праздники, потому что они сбивают график тренировок:

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«Праздники выбивают из колеи. В эти дни я не могу ни заниматься сам, ни тренировать людей. И если зал на выходных будет закрыт, то, скорее всего, поеду за грибами со своим сыном. Когда-то меня научил собирать грибы мой тесть, а сейчас я пытаюсь научить этому своего Роберта».

А вот ведущий проекта «Один за всіх»-12 Михаил Присяжнюк отдых любит, но признается, что возможностей отдохнуть у него мало:

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«Если я не буду в командировке и не буду занят другими делами, то, безусловно, я буду проводить выходные с семьей. Любое свободное время я провожу с семьей. Но жаль, что выходных у меня обычно нет. На выходных и праздниках чаще всего мы с семьей отдыхаем по-разному, но в последнее время выбираем активный отдых. Мы очень любим отдыхать в парке: дети на великах и гироскутерах. Но бывают дни, когда очень хочется отдохнуть дома. Тогда мы смотрим фильмы, играем в  приставку, настольные игры и просто спим».

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