Модная стрижка – залог шикарного образа каждой девушки. В трендах 2018 года преобладают яркие цвета окрашивания и смелые прически. Наша фотоподборка поможет выбрать новый стиль, а Мирослава Ульянина, ведущая «Зважені та щасливі»-8, подскажет, как сделать так, чтобы волосы не только выглядели модно, но и оставались здоровыми!

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Особой популярностью в 2018-ом пользуются ультракороткие стрижки, пикси, удлиненный боб, каре и боб-каре, а также короткая челка. Многие из этих трендовых стрижек Мирослава Ульянина опробовала на себе. Несмотря на то, что долгое время ведущая восьмого сезона самого «весомого» проекта страны отдавала предпочтение исключительно длинным волосам, однажды она все же решилась сменить образ кардинально.

«До 2008 года у меня были достаточно длинные волосы – почти до локтей. Именно тогда я начала работать на телевидении, вела кулинарную рубрику. Как оказалось, создавать образы с длинными волосами, когда работаешь на таком проекте, довольно трудно: оставлять их распущенными неудобно, ведь я должна была готовить, а прически с собранными волосами выглядели слишком вечерними. Тогда стилист предложила сделать короткую стрижку. Я решилась на ​​кардинальную смену длины, и в тот же вечер мы сделали каре… Очень хорошо помню утро следующего дня. Я боялась подходить к зеркалу, потому что настроилась на типичную историю из серии “зачем-я-это-сделала”. Так вот, я набираюсь мужества, подхожу к зеркалу… И думаю: о боже, почему я не сделала этого раньше? Новая стрижка мне очень понравилась. Собственно, с тех пор я постоянно экспериментирую с волосами, но в пределах выбранной длины: от каре до совсем коротких. На первый взгляд, поле для экспериментов не слишком широкое, но на самом деле всегда можно что-то изменить – пробор, накрутить локоны, выпрямить, добавить асимметрию или, наоборот, симметрию».

Если пример Мирославы Ульяниной вас вдохновил, предлагаем ознакомиться с самыми актуальными стрижками 2018 года в фотографиях.

Ультракороткая стрижка

На стрижку «под мальчика» решится далеко не каждая модница. Но у этой прически масса плюсов. Шевелюру не нужно укладывать и регулярно сушить феном, поэтому вы надолго забудете о пенках, гелях и лаках. Идеальный вариант для девушек с ослабленными волосами.

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Пикси

Короткие пряди у висков и шеи, а длинные на челке и темечке – это пикси.

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Удлиненный боб и боб-каре

Боб – несомненный фешн-тренд 2018. Эта модная стрижка популярна в самых разных вариациях. Ее секрет в том, что она подходит девушкам всех возрастов и универсальна для любой структуры волос. Особое внимание дизайнеры уделяют удлиненному боб и каре. Если вы давно мечтали создать объемный, нежный и романтичный образ – такая стрижка подойдет идеально.

Короткая челка

Челка к лицу не всем. Но если вы в числе счастливиц, которым идет такая стрижка, то спешите к мастеру. Модную челку можно сделать как обладательницам роскошных длинных локонов, так и девушкам с волосами средней длины и даже короткостриженным.

Выбрать стрижку – половина дела. Чтобы волосы действительно выглядели роскошно, важно правильно за ними ухаживать. Своими секретами Мирослава Ульянина поделилась с редакцией STB.UA.

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Принципы ухода за волосами Мирославы Ульяниной

1. Инвестируйте в здоровье. По мнению Мирославы, никакие чудо-средства не сделают волосы красивыми и крепкими, если вы пренебрежительно относитесь к собственному здоровью:

«Волосы – отражение нашего образа жизни и рациона. Если вы хотите иметь густую и шелковистую шевелюру, надо качественно питаться, заниматься спортом, избегать стрессов и уметь отдыхать. Поверьте, за такой уход волосы будут благодарны намного больше, чем за дорогостоящие маски и бальзамы. Я советую, прежде всего, инвестировать в свое здоровье, и тогда не придется тратить деньги на косметические продукты».

2. Чистые волосы – красивая прическа. Мирослава Ульянина рассказала, что моет голову два-три раза в день: утром после пробуждения, после спортзала и перед сном. Чтобы не навредить волосам, ведущая рекомендует использовать средства для повседневного ухода с максимально натуральным составом. Если сомневаетесь, лучше проконсультироваться с дерматологом и трихологом – специалисты помогут подобрать уход, который вы сможете использовать так часто, как это требуется вашим волосам.

«За день наши волосы собирают не только пыль, но и энергию. Прежде чем ложиться спать, нужно смыть с себя все – в том числе, и прошедший день. Это помогает чувствовать себя чище, легче и лучше отдыхать».

3. Доверьтесь профессионалам. Ведущая «Зважені та щасливі»-8 призналась, что никогда не подстригает себя самостоятельно. Любые манипуляции, связанные с изменением длины, стиля или цвета волос, лучше доверить мастеру. А вот делать прически Мирослава предпочитает сама:

«Я хорошо знаю свои волосы, они меня слушаются и “чувствуют” мои руки. В зависимости от настроения и образа в целом, могу волосы высушить и выпрямить, а могу, например, уложить другим способом и сделать “пляжные локоны” – одну из моих любимых летних причесок».

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