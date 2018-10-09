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Телеканал СТБ / Лучшие песни The Beatles ко дню рождения Джона Леннона в исполнении участников «Х-фактор»

Лучшие песни The Beatles ко дню рождения Джона Леннона в исполнении участников «Х-фактор»

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Сегодня весь мир празднует 78-й день рождения Джона Леннона. Он является автором бесчисленных хитов, которые не теряют актуальность и в наши дни. Смотрите в подборке лучшие песни The Beatles ко дню рождения легенды в исполнении участников «Х-фактор»!

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Лучшие песни The Beatles ко дню рождения Джона Леннона в исполнении участников Х-фактор

Леннон долгое время был официальным и духовным лидером The Beatles и вместе с Полом Маккартни сочинил большую часть репертуара группы.

Ира Василенко — «Oh darling»

В интервью 1980 года для журнала «Playboy» Джон Леннон сказал:

«Oh! Darling» — одна из лучших песен Пола, из тех, которые он спел не особо хорошо. Я всегда знал, что мог бы спеть её лучше — ведь она больше в моём стиле, чем в его. Но он её написал, так что, ясное дело, он хотел петь её сам».

Богдан Совик — «Can’t buy me love»

Композиция создана Полом Маккартни при участии Джона Леннона и первоначально была записана на студии «Pathe Marconi» в Париже 29 января 1964 года.

Дмитрий Хвостенко — «Let it be»

Эта песня была выпущена в марте 1970 года в качестве сингла и названия нового альбома «Let It Be». Она завоевала первые места в хит-парадах США, Австралии, Италии, Норвегии и Швейцарии и второе место в Британии. Это был последний сингл «Битлз», выпущенный за время их официального существования.

Общая песня участников на «Х-фактор»-4 — «Yellow Submarine»

В 1980 году Джон Леннон сказал о песне:

«Yellow Submarine» — ребенок Пола. Донован и я помогли со словами. Фактически мы записали ее живьем в студии, но идея и вдохновение принадлежали Полу».

«Дети капитана Гранта»«Yesterday»

Согласно Книге рекордов Гиннесса, на эту песню было сделано 3000 кавер-версий, больше, чем на любую другую из когда-либо написанных.

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