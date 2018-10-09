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Телеканал СТБ / Компания StarLight Scenery выполнит первый заказ для Cirque du Soleil

Компания StarLight Scenery выполнит первый заказ для Cirque du Soleil

Телеканал СТБ

Компания StarLight Scenery, которая занимается производством декораций и реквизита для большинства проектов телеканалов группы SLM и не только, заключила договор на создание реквизита для постановки одного из цирковых номеров легендарного Cirque du Soleil.

Почти полгода длились переговоры и согласования, и, наконец, мы можем поделиться с вами этой радостной новостью! Ведь это признание со стороны ведущей мировой цирковой труппы, артисты которой точно знают, как должен выглядеть и работать реквизит высокого класса. Каждая программа du Soleil – это оригинальное шоу с единым сюжетом, цельный спектакль, в котором номера плавно перетекают друг в друга, не нарушая общую структуру представления. Немалое значение в становлении номера наряду с головокружительными трюками имеет музыка, декорации, костюмы, световые и цветовые решения.

«Таких фантастических декораций вы не встретите больше нигде, – рассказывает исполнительный директор StarLight Scenery Юлия Прохорова. – На изготовление одной только маски птицы, которая олицетворяет постаревшего аристократа в шоу Аллегрия, ушло около 120 часов работы! Животные в цирке принципиально не используются, и этот актуальный сегодня месседж еще больше вдохновляет нас помочь du Soleil в их благородной миссии».

«Для нашей компании и для меня лично работа с  лучшим в мире цирком – очень значимое достижение. И это настоящий профессиональный вызов.  В мире нет более глобального и серьезного заказчика в сфере цирковых и театральных шоу, чем  Cirque du Soleil, –  рассказывает директор StarLight Scenery Филипп Нирод. – Сначала речь шла о том, что мы сделаем  техническую разработку  проекта,  найдем  конструкторские и инженерные решения. Убедившись в высоком уровне нашей экспертизы, заказчик захотел, чтобы именно мы и произвели этот реквизит.  Согласно договору, мы не можем разглашать все подробности, в том числе, и  для какой постановки производится декорация. Могу сказать только, что это совместный проект Cirque du Soleil и компании Art Of Artistic (Германия).  За  6 месяцев (настолько кропотливой была работа) мы разработали и согласовали с заказчиком эскизы. Переговоры велись как на месте, в Киеве, так и по скайпу. Наши варианты менеджеры Cirque du Soleil отправляли на рассмотрение своей инженерной группе.   Сейчас мы работаем над прототипом проекта.  На производство уйдет около трех месяцев, в течение которых мы несколько раз протестируем изделие сами и вместе с цирковыми артистами».

*Cirque du Soleil (фр. «Цирк солнца») — канадская компания, работающая в сфере развлечений, которая определяет свою деятельность как «художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений». Была основана в 1984 году, базируется в Монреале (Канада). Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. Считается, что Cirque du Soleil вдохнул новую жизнь в цирковое искусство.

В штате компании более 4000 человек из 17 стран. Основная часть труппы дает представления в Лас-Вегасе, гастрольная часть ездит с различными шоу по всему миру.

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