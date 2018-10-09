Джон Леннон: лучшие песни и немного биографии в честь 78-летия певца

Сегодня весь мир празднует 78-й день рождения Джона Леннона. Его называют величайшим музыкантом, автором любимых всеми хитов и борцом за мир во всем мире. О жизни, творчестве, трагической кончине и лучших хитах Леннона читайте далее.

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Один из основателей и вокалист группы The Beatles Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле, в семье Джулии и Альфреда Леннон. В школе парень учился плохо, но именно там обнаружил свои музыкальные способности.

The Beatles — «Norwegian Wood »

В 1956 году Леннон вместе с друзьями основал группу The Quarrymen, названную в честь школы, в которой все они учились. Вскоре к группе присоединились Пол Маккартни и Джордж Харрисон.

The Beatles — «Do You Want To Know A Secret »

Поступив в Ливерпульский художественный колледж, музыкант встречает свою первую будущую жену Синтию Пауэлл, в браке с которой рождается старший сын Джон Чарльз Джулиан Леннон.

John Lennon — «Mind Games »

15 июля 1958 года трагически погибла мать музыканта. На пешеходном переходе ее сбил полицейский. Смерть Джулии очень сильно повлияла на Джона По признанию самого артиста, во всех женщинах он искал свою мать.

John Lennon — «Mother »

В 1959 году на свет появилась группа The Beatles. Участники группы добились локальной славы в Ливерпуле и Гамбурге, куда часто ездили выступать в клубах. Но хотелось большего. В 1961 году менеджером группы становится Брайан Эпстайн, который кардинально меняет образ группы. Это становится поворотным моментом в истории группы.

John Lennon — «Jealous Guy »

Смена имиджа пошла на пользу группе — популярность начала набирать обороты. Весной 1963 года о них знала уже вся Британия, а через год ливерпульская четверка завоевала мировую славу.

John Lennon — «Instant Karma! » (We All Shine On)

Переломным для музыканта стал 1966 год — он познакомился в художественной галерее со своей музой, будущей супругой и верной соратницей Йоко Оно. Через год Синтия принимает решение развестись с Джоном, застав его в одной постели с Оно. С тех пор они начинают жить вместе и стают неразлучны.

John Lennon — «Woman »

Джон был не только музыкантом, но и активным политическим деятелем. Вместе со второй женой они провели ряд акций против войны во Вьетнаме. В том числе знаменитое «постельное интервью», в котором, надев белые пижамы и украсив номер цветами, они говорили с журналистами о войне и мире во всем мире. Это стало сенсацией!

John Lennon — «Watching The Wheels »

В начале 70-х пара переехала в Нью-Йорк, где у них родился сын Шон. После этого певец объявил о завершении музыкальной карьеры, чтобы полностью посвятить себя воспитанию сына.

John Lennon — «Nobody Told Me »

8 декабря 1980 года жизнь легендарного музыканта трагически оборвалась. Желая прославиться, фанат Марк Чэпмен застрелил Леннона, сделав пять выстрелов в спину.

John Lennon — «Love »

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