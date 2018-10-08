Ведущий проекта «Один за всіх»-12 уже много лет борется за справедливость. Помогать тем, кто теряет надежду на спасение, — основная миссия Михаила Присяжнюка. А проект «Один за всіх» является крепкой движущей силой в достижении истины и наказании виновных.

Валерия Присяжнюк поздравила мужа с Днем юриста в своем Instagram и поделилась трогательным фото из прошлого. Уже много лет пара бок о бок идет жизненным путем, строя крепкую семью. Со студенческих лет семья Присяжнюков преданно работает над отношениями. Ведь крепкая семья — это в первую очередь уважение друг к другу. Валерия рассказала о первом шаге мужа во взрослую жизнь, которая полна несправедливости. Уже тогда она была рядом и поддерживала его. В день, когда Михаил Присяжнюк официально получил звание юриста, она вместе с его мамой переживала моменты счастья и гордости за мужа.

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Жажда честного и чистого от воров мира — всегда была сильнее всех преград на пути Михаила. Многолетняя плодотворная работа и принципиальность в вопросе справедливости помогли ему получить достойное звание народного адвоката.



View this post on Instagram A post shared by Валерия Присяжнюк (@valeriyaprisiazhniuk) on Oct 8, 2018 at 1:03am PDT

«Как сейчас помню тот день, когда ты официально получил звание Юриста! Помню, как мы с твоей Мамой плакали от радости, и нас переполняла гордость! У неё за тебя, а у меня за неё и тебя, ведь я всегда восхищалась Вами как командой! С того дня прошло много времени, было много работ, много дел и много ступенек, по которым ты поднимался, несмотря на весь гром и молнии вокруг. Сейчас с уверенностью можно сказать, что ты не просто Юрист, ты стал тем самым Супергероем, который спасает человеческие жизни каждый день! Ты Народный Адвокат!! Впереди тебя ждёт много свершений, ну а мы, твоя семья, всегда будем рядом, твоим надежным тылом! С Днём Юриста», — написала Валерия Присяжнюк.

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