Кто станет героем седьмого выпуска «Хата на тата»-7

В седьмом выпуске «Хата на тата»-7 зрители познакомятся с папой-олигархом. Правда, в масштабах села. А колотит свое состояние мужчина не за счет наемных рабочих, а бесплатного рабского труда собственной семьи. Что ожидает зрителей в выпуске 7 «Хата на тата»-7?
В следующем выпуске вы узнаете:
- Почему папа-олигарх ездит на иномарке, пока сыновья убирают за свиньями?
- Что устроил «богатенький Буратино» прямо в день отъезда жены?
- Смог ли мужчина выполнить задачи супруги, которая уехала отдыхать?
- Почему герой расплакался на второй день без жены?
- Кому и зачем мужчина будет устраивать сюрприз?
- Какой страх придется одолеть папе-богачу?
Ответы на эти вопросы вы узнаете уже в следующем, седьмом, выпуске «Хата на тата»-7.