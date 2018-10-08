В седьмом выпуске «Хата на тата»-7 зрители познакомятся с папой-олигархом. Правда, в масштабах села. А колотит свое состояние мужчина не за счет наемных рабочих, а бесплатного рабского труда собственной семьи. Что ожидает зрителей в выпуске 7 «Хата на тата»-7?

В следующем выпуске вы узнаете:

Почему папа-олигарх ездит на иномарке, пока сыновья убирают за свиньями?

Что устроил « богатенький Буратино» прямо в день отъезда жены?

Смог ли мужчина выполнить задачи супруги, которая уехала отдыхать?

Почему герой расплакался на второй день без жены?

Кому и зачем мужчина будет устраивать сюрприз?

Какой страх придется одолеть папе-богачу?

Ответы на эти вопросы вы узнаете уже в следующем, седьмом, выпуске «Хата на тата»-7.

Video: Кто станет героем седьмого выпуска «Хата на тата»-7 В седьмом выпуске Хата на тата-7 папа-олигарх останется без своей жены. За неделю папа поменяется до неузнаваемости. Читайте об этом в материале.

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