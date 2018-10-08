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Телеканал СТБ / День юриста в Украине 2018: интересные факты и поздравления в прозе

День юриста в Украине 2018: интересные факты и поздравления в прозе

Телеканал СТБ

8 октября в Украине отмечают профессиональный праздник юриста! Это важная дата не только для служителей Фемиды, но и для всех остальных граждан, ведь без работы правоведов государство не смогло бы нормально функционировать. Больше подробностей об истории праздника, а также оригинальные поздравления в прозе вы найдете в нашем материале!

8 октября в Украине отмечается День юриста

8 октября в Украине отмечается День юриста

Праздничная дата в календаре украинских правоведов впервые появилась 16 сентября 1997 года, согласно Указу Президента Украины  № 1022/97. 8 октября – знаменательный день для всех сотрудников  юридической отрасли, независимо от выбранной ими сферы. Разнообразие занятости данной сферы сложно переоценить, ведь деятельность специалиста по правоведению может быть совершенно разной: судьи, нотариусы, прокуроры, адвокаты, сотрудники правоохранительных структур, студенты, которые выбрали именно эту профессию, преподаватели, эксперты и многие другие!

Стоит отметить, что профессия юриста в Украине, как и в любой другой стране, чрезвычайно важна, ведь именно законоведы помогают нам разобраться во всех тонкостях законодательной системы, совершенствуют ее, развивают и повышают правовую  осознанность жителей, предоставляют гарантии защиты населения в соответствии с основным законом нашей страны – Конституцией Украины!

В день юриста 2018 мы спешим поздравить каждого жреца Фемиды и, конечно же, юриста проектов СТБ, ведущего проекта «Один за всіх»-12, эксперта «Все буде добре»  и многих других программ Михаила Присяжнюка!  Желаем успехов на профессиональном пути, удовольствия и вдохновения от любимой работы!

Михаил Присяжнюк

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Поздравления с Днем юриста в прозе

Серьезный взгляд и каждое слово – веское… На лбу залегла складка от долгих дум… Поздравляем с праздником, жрец Фемиды! Пусть правда и закон всегда будут на стороне твоих начинаний, и пускай каждый день привносит в твою долгую жизнь новую частицу счастья и яркую незабываемую грань!

От всей души поздравляю с Днём юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

С профессиональным праздником юристов Украины. Трудно бывает оставаться верным своему долгу, но ваша работа и ваше призвание – в отыскании справедливости. Пусть это приносит вам радость и удовлетворение. Поздравляем!

день юриста

Уважаемые юристы Украины! Поздравляю вас с праздником вашей профессии! Желаю, чтобы Конституция была путеводителем на работе, а Библия и законы мироздания — указывали правильный путь в жизни. Берегите здоровье и жизненную силу, пускай мир и спокойствие дарят самые родные люди. Всех земных благ!

Исторически профессия специалиста по правовым вопросам является почётной. И в то же время она связана с большой ответственностью. День юриста — серьезный профессиональный праздник, объединяющий юристов самых разных сфер деятельности, отстаивающих права и интересы граждан. Но даже в самой ответственной деятельности есть перерывы и даже у вас, правоведы, есть официальный праздничный день — День юриста! С праздником вас, служащие Закона!

Ты выбрал престижную и ответственную профессию юриста. Быть юристом нелегко, но сколько уважения и чести принесет тебе эта работа. Я хочу пожелать тебе удачи и успехов во всех твоих делах, не останавливайся никогда и смело иди вперед. С днем юриста!

В День юриста от души поздравляю и пожелаю серьёзности и важности в делах, искренности и честности в отношениях, любви и доброты в сердце, счастья и радости в душе, успехов и постоянных побед в деятельности, креатива и своей изюминки в идеях, благополучия и удачи на жизненном пути.

Пусть каждый защитник справедливости сегодня получит именно те поздравления с Днем юриста, которые вдохновят его на дальнейшие свершения в профессиональной сфере!

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