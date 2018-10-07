7 октября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет премьерный выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19. Сильнейшие экстрасенсы успешно пройдут кастинг, показав свои способности.

Премьерный выпуск расскажет:

Почему на кастинге между участниками разгорелся невиданный скандал перед ширмой? И что угрожало жизни экстрасенсов и съемочной команды во время съемок?

Почему Сурен Джулакян запретил брату Николасу участвовать в «Битве экстрасенсов»?

Кто прилюдно опозорится и будет в прямом и переносном смысле залит краской во время второго этапа отбора участников?

Почему впервые в истории проекта в ходе испытания будет принята еще одна участница?

Поменяет ли Мистер-Х – Оля Полякова — свое мнение об экстрасенсах? Ведь поп-дива откровенно не верит в существование экстрасенсорики вообще!

Какие сокровенные тайны Оли Поляковой раскроют экстрасенсы в ходе третьего испытания? И почему суперблондинка потребует остановить испытание?

Узнайте ответы на эти вопросы! Смотрите премьерный выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19.00. Не пропустите!

Смотрите видеоанонс 1 выпуска 19 сезона «Битвы экстрасенсов»

Video: Что ждет зрителей в премьерном выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 В первом выпуске Битвы экстрасенсов зрители увидят, почему на кастинге между участниками начался конфликт, и почему Сурен Джулакян запретил брату приходить на проект