В эту субботу, 06.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 приготовило для зрителей сюрприз. На кастинг в Днепре придет народная звезда Нина Матвиенко! Зачем именитая певица выйдет на сцену Х?

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Самой трогательной историей выпуска 6 «Х-фактор»-9 поделился Константин Олейник. Мужчина работает в пожарной части города Великая Александровка. Его призвание — спасать жизни людей. Во время одного из вызовов мужчина чуть не погиб. После несчастного случая Константин открыл в себе талант к пению. На кастинг в Днепре мужчина пришел исполнить песню «Так хочется жить». Как его выступление оценили судьи?

Смотрите видеоанонсы выпуска 6 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Днепре:

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от шестого кастинга в Днепре Х фактор 9 сезон - шестой кастинг проекта вы увидите уже в 6 выпуске от 06.10.2018 (Анонс)

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от шестого кастинга в Днепре Х фактор 9 сезон - шестой кастинг проекта вы увидите уже в 6 выпуске от 06.10.2018 (Анонс)

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