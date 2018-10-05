В 6 выпуске «Цієї миті рік потому»-2018 зрители увидят восемь уникальных историй украинцев. В студию к Даше Трегубовой придут герои, которые до неузнаваемости изменят свою жизнь.

Смотрите в пятницу в 20:00 на телеканале СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:

Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова услышит историю девушки, которую мужчины бросали беременной три раза. Сможет ли героиня найти новую любовь и похудеть на 40 кг?

Программист поставит цель стать казаком, чтобы заслужить любовь сына. Научится ли москвич Андрей Воропай метать ножи, топоры и ездить верхом?

Сможет ли 60-летняя киевлянка Лена стать чемпионкой по фигурному катанию?

Священнику нужно нарушить каноны церкви, чтобы спасти жизнь девушки. Решится ли Назарий на такой рискованный поступок?

В свои 22 года Надя решилась найти отца, которого ни разу в жизни не видела. Удастся ли героине 6 выпуска достичь своей цели?

Можно ли стать балериной в 33 года? Станет ли Оксана на пуанты, несмотря на все насмешки со стороны?

Большие черные глаза — главная проблема Игоря. Девушки считают его то наркоманом, то ненормальным. Сможет ли он найти свою любовь за год?

Надя уже пошила похоронное платье. Постоянные унижения принудили участницу «Цієї миті рік потому» доказать, что 55 — это еще не старость.

Уже сегодня, 05.10.18, в 6 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как изменилась жизнь героев!

Video: Стать казаком, найти отца и похудеть на 40 кг: что увидят зрители в 6 выпуске «Цієї миті рік потому» В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 6 осуществят мечты

Video: Стать казаком, найти отца и похудеть на 40 кг: что увидят зрители в 6 выпуске «Цієї миті рік потому» В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 6 осуществят мечты

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