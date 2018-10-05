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Телеканал СТБ / Стать казаком, найти отца и похудеть на 40 кг: что увидят зрители в 6 выпуске «Цієї миті рік потому»

Стать казаком, найти отца и похудеть на 40 кг: что увидят зрители в 6 выпуске «Цієї миті рік потому»

Телеканал СТБ

В 6 выпуске «Цієї миті рік потому»-2018 зрители увидят восемь уникальных историй украинцев. В студию к Даше Трегубовой придут герои, которые до неузнаваемости изменят свою жизнь.

Смотрите в пятницу в 20:00 на телеканале СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:

  • Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова услышит историю девушки, которую мужчины бросали беременной три раза. Сможет ли героиня найти новую любовь и похудеть на 40 кг?
  • Программист поставит цель стать казаком, чтобы заслужить любовь сына. Научится ли москвич Андрей Воропай метать ножи, топоры и ездить верхом?
  • Сможет ли 60-летняя киевлянка Лена стать чемпионкой по фигурному катанию?
  • Священнику нужно нарушить каноны церкви, чтобы спасти жизнь девушки. Решится ли Назарий на такой рискованный поступок?  
  • В свои 22 года Надя решилась найти отца, которого ни разу в жизни не видела. Удастся ли героине 6 выпуска достичь своей цели?
  • Можно ли стать балериной в 33 года? Станет ли Оксана на пуанты, несмотря на все насмешки со стороны?
  • Большие черные глаза — главная проблема Игоря. Девушки считают его то наркоманом, то ненормальным. Сможет ли он найти свою любовь за год?
  • Надя уже пошила похоронное платье. Постоянные унижения принудили участницу «Цієї миті рік потому» доказать, что 55 — это еще не старость.

Уже сегодня, 05.10.18, в 6 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как изменилась жизнь героев!

Video: Стать казаком, найти отца и похудеть на 40 кг: что увидят зрители в 6 выпуске «Цієї миті рік потому»

В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 6 осуществят мечты

Video: Стать казаком, найти отца и похудеть на 40 кг: что увидят зрители в 6 выпуске «Цієї миті рік потому»

В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 6 осуществят мечты

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