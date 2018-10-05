В 6 выпуске «Цієї миті рік потому»-2018 зрители увидят восемь уникальных историй украинцев. В студию к Даше Трегубовой придут герои, которые до неузнаваемости изменят свою жизнь.
Смотрите в пятницу в 20:00 на телеканале СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:
- Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова услышит историю девушки, которую мужчины бросали беременной три раза. Сможет ли героиня найти новую любовь и похудеть на 40 кг?
- Программист поставит цель стать казаком, чтобы заслужить любовь сына. Научится ли москвич Андрей Воропай метать ножи, топоры и ездить верхом?
- Сможет ли 60-летняя киевлянка Лена стать чемпионкой по фигурному катанию?
- Священнику нужно нарушить каноны церкви, чтобы спасти жизнь девушки. Решится ли Назарий на такой рискованный поступок?
- В свои 22 года Надя решилась найти отца, которого ни разу в жизни не видела. Удастся ли героине 6 выпуска достичь своей цели?
- Можно ли стать балериной в 33 года? Станет ли Оксана на пуанты, несмотря на все насмешки со стороны?
- Большие черные глаза — главная проблема Игоря. Девушки считают его то наркоманом, то ненормальным. Сможет ли он найти свою любовь за год?
- Надя уже пошила похоронное платье. Постоянные унижения принудили участницу «Цієї миті рік потому» доказать, что 55 — это еще не старость.
Уже сегодня, 05.10.18, в 6 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как изменилась жизнь героев!