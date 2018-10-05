Методы воспитания бывают разные. Иногда родители могут повысить голос на ребенка, иногда долго и нудно учить его жизни, но имеют ли они право поднимать руку на свое чадо? Ремень — это воспитание или издевательство? Разбирались Юлия Бортник и Валерий Ославский в 6 выпуске шоу «Ультиматум».

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В 6 выпуске шоу «Ультиматум» зрители узнают:

Действительно ли отец бьет ребенка? Ведь мальчик утверждает, что это происходит постоянно, а мать ни разу не видела такой ситуации своими глазами.

Почему отец считает, что он прав, и планирует таким методом воспитывать сына и дальше?

Нормально ли применять физическое наказание в воспитании ребенка?

Как бороться с отцом-садистом?

Что может сделать женщина для защиты ребенка от мужа-садиста?

Сохранить семью или развестись с садистом? Что лучше делать в таких случаях?

Смотрите, чем закончилась эта непростая семейная ситуация, уже сегодня в 22:50 на телеканале СТБ!

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