Методы воспитания бывают разные. Иногда родители могут повысить голос на ребенка, иногда долго и нудно учить его жизни, но имеют ли они право поднимать руку на свое чадо? Ремень — это воспитание или издевательство? Разбирались Юлия Бортник и Валерий Ославский в 6 выпуске шоу «Ультиматум».
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В 6 выпуске шоу «Ультиматум» зрители узнают:
- Действительно ли отец бьет ребенка? Ведь мальчик утверждает, что это происходит постоянно, а мать ни разу не видела такой ситуации своими глазами.
- Почему отец считает, что он прав, и планирует таким методом воспитывать сына и дальше?
- Нормально ли применять физическое наказание в воспитании ребенка?
- Как бороться с отцом-садистом?
- Что может сделать женщина для защиты ребенка от мужа-садиста?
- Сохранить семью или развестись с садистом? Что лучше делать в таких случаях?
Смотрите, чем закончилась эта непростая семейная ситуация, уже сегодня в 22:50 на телеканале СТБ!
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